Скандал із Bihus.Info: Тищенко заявив, що за журналістами стежили співробітники СБУ (відео)

За словами народного депутата, через скандал було звільнено "золотий фонд" Служби безпеки України.

Народний депутат України Микола Тищенко заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили співробітники СБУ, а також виступив із підтримкою спецслужби. Відповідне повідомлення він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, звільнений Роман Семенченко є "золотим фондом" СБУ, а щоб виховати професіонала такого рівня, потрібно від 15 до 20 років.

"На догоду наркоманам, горе-розслідувачам звільнено золотий фонд Служби Безпеки України. ФСБ аплодує стоячи. А хто захищатиме державу? Може, ті люди з пакетиками білого порошку? Я хочу підтримати всіх простих чесних правоохоронців. Хлопці, ми всі все розуміємо. Ми з вами", — підписав відео Тищенко.

Микола Тищенко підтримав співробітників СБУ

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка в указі №37/2024, опублікованому на сайті Офісу президента.

Нагадаємо, що 16 січня у мережі опублікували відео, на якому показали, як деякі члени команди Bihus.Info нібито вживають наркотики. Крім того, додали аудіозаписи, на яких ці люди домовляються про придбання заборонених речовин. Денис Бігус пояснив, що на відео не журналісти, а деякі оператори, і заявив, що за командою, за попередніми даними, стежили близько року.

Пізніше експрокурор Віктор Чумак пояснив, хто міг стежити за командою Bihus.Info. За його словами, приватна структура не могла залучити 30 осіб для налаштування стеження журналістів.