В СБУ забрали справу щодо стеження за Bihus.Info: розслідування передали ДБР

В Офісі генпрокурора зазначили, що відповідне рішення ухвалили з урахуванням того, що до вчинення кримінального правопорушення, ймовірно, причетні співробітники спецслужби.

Офіс генерального прокурора України доручив слідчим ДБР здійснювати досудове розслідування у справі щодо стеження за командою Bihus.infо. Про це повідомили у вівторок, 6 лютого, у Telegram відомства.

В Офісі генпрокурора зазначили, що враховуючи, що до вчинення відповідного кримінального правопорушення, ймовірно, причетні співробітники правоохоронного органу, досудове розслідування у кримінальному провадженні підлягає "виключній підслідності Державного бюро розслідувань".

За словами генерального прокурора Андрія Костіна, свобода слова є невід'ємним складником демократичного суспільства і фундаментальним принципом правової держави, а порушення прав журналістів — неприпустимі та підлягають ретельному розгляду і належній реакції.

"Органи прокуратури мають зобов'язання гарантувати захист журналістів від будь-яких форм тиску та переслідувань, а журналісти отримувати інформацію про цю роботу. Саме з цією метою в Офісі генерального прокурора діє "платформа захисту прав журналістів", — наголошує Костін.

Зазначимо, досудове розслідування здійснюватимуть за ч. 1 ст. 359 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне придбання або збут спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, а також їх незаконне використання.

Скандал зі стеженням за Bihus.info: що відомо

16 січня в мережі опублікували відео з членами редакції Bihus.Info, які вживали наркотики. Журналісти з'ясували, що співробітники СБУ стежили за редакцією, коли та відпочивала в комплексі перед новим роком. Спецпризначенці встановили приховані камери в номерах ЗМІ. Звільнений начальник Департаменту захисту національної державності Роман Семенченко не спростував свою участь і Департаменту в операції.

Пізніше експрокурор Віктор Чумак пояснив, хто міг стежити за командою Bihus.Info. За його словами, приватна структура не могла залучити 30 осіб для налаштування стеження журналістів.

3 лютого нардеп Микола Тищенко розповів, що за журналістами стежили співробітники СБУ. За його словами, звільнений Роман Семенченко є "золотим фондом" СБУ, а щоб виховати професіонала такого рівня, потрібно від 15 до 20 років.

5 лютого український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що Романа Семенченка звільнили з посади голови Департаменту захисту національної державності СБУ через стеження за редакцією Bihus.Info.

Що кажуть в СБУ

Нагадаємо, депутати 6 лютого ухвалили рішення про виклик голови Служби безпеки України (СБУ) у Верховну Раду для доповіді щодо прослуховування спецслужбою журналістів проєкту Bihus.Info. Василь Малюк наголосив, що такі дії є неприпустимими і вже спричинили низку кадрових рішень.

Окрім того, за словами очільника СБУ, він направив подання на звільнення керівника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки, а президент України Володимир Зеленський ще 31 січня підписав відповідний указ.

Також нагадаємо, нещодавно редакторка проєкту Аліса Юрченко заявила, що під час підготовки матеріалу про прослуховування команди Bihus.Info працівниками Служби безпеки України журналісти продовжували фіксувати невідомих осіб, які намагалися вести стеження за ними.