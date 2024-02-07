"Ситуація з Bihus.info нагадує вбивство Гонгадзе": у Раді закликали створити слідчу комісію (відео)

Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин поцікавився у колег чи не здається їм, що в Україні почало "пахнути пізнім кучмізмом". Нардеп закликав Раду взяти атаки на журналістів під власний контроль.

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос") порівняв прослуховування команди проєкту Bihus.Info із вбивством українського журналіста Георгія Гонгадзе та закликав створити тимчасову слідчу комісію. Про це він заявив під час засідання Ради, а відповідне відео оприлюднив у своєму Telegram.

"Шановні колеги, я вас прошу принюхатися. Ну, от просто принюхайтеся. Вам не здається, що у нас в країні почало пахнути пізнім кучмізмом?", — звернувся до народних депутатів Юрчишин.

Крім того, голова комітету ВР з питань свободи слова зазначив, що 29 січня минуло 23 роки із дня призначення вироку вбивці Гонгадзе, однак, "тиск на журналістів — відновлюється".

"Ситуація з Bihus.info нагадує вбивство Георгія Гонгадзе. Тоді руками правоохоронних органів убили незалежного журналіста, а потім намагалися зробити з нього наркомана. Буцімто його вбили наркомани, шукаючи заборонені речовини. Схоже, історія повторюється", — йдеться у дописі Юрчишина.

Також народний депутат закликав парламент взяти атаки на журналістів під власний контроль та створити тимчасову слідчу комісію.

"Не реагувати сьогодні не можна. Свобода слова — одна з найвищих цінностей українців", — додає він.

Скандал зі стеженням за Bihus.info: деталі

16 січня в мережі опублікували відео з членами редакції Bihus.Info, які вживали наркотики. Журналісти з'ясували, що співробітники СБУ стежили за редакцією, коли та відпочивала в комплексі перед новим роком. Спецпризначенці встановили приховані камери в номерах ЗМІ. Звільнений начальник Департаменту захисту національної державності Роман Семенченко не спростував свою участь і Департаменту в операції.

Пізніше експрокурор Віктор Чумак пояснив, хто міг стежити за командою Bihus.Info. За його словами, приватна структура не могла залучити 30 осіб для налаштування стеження журналістів.

3 лютого нардеп Микола Тищенко розповів, що за журналістами стежили співробітники СБУ. За його словами, звільнений Роман Семенченко є "золотим фондом" СБУ, а щоб виховати професіонала такого рівня, потрібно від 15 до 20 років.

5 лютого український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що Романа Семенченка звільнили з посади голови Департаменту захисту національної державності СБУ через стеження за редакцією Bihus.Info.

Що кажуть в СБУ

Нагадаємо, депутати 6 лютого ухвалили рішення про виклик голови Служби безпеки України (СБУ) у Верховну Раду для доповіді щодо прослуховування спецслужбою журналістів проєкту Bihus.Info. Василь Малюк наголосив, що такі дії є неприпустимими і вже спричинили низку кадрових рішень.

Окрім того, за словами очільника СБУ, він направив подання на звільнення керівника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки, а президент України Володимир Зеленський ще 31 січня підписав відповідний указ.

Також нагадаємо, 6 лютого Офіс генерального прокурора України доручив слідчим ДБР здійснювати досудове розслідування у справі щодо стеження за командою Bihus.infо.