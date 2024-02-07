Отримав 1,5 млн і жив у Майямі: Рада звільнила члена ЦВК, який "працював" дистанційно

Парламентарі ініціювали звільнення члена Центрвиборчкому Юрія Буглака сім місяців тому, у серпні 2023 року. У лютому 2024 році за це проголосували 300 нардепів.

7 лютого у Верховній Раді звільнили члена Центральної виборчої комісії Юрія Буглака. Народні депутати відреагували на інформацію про виїзд посадовця за кордон і справне отримування заробітної плати мінімум рік після цього. Про ситуацію з Буглаком народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко розповів у дописі в Telegram-каналі.

Гончаренко повідомив про результат голосування нардепів, згадавши при цьому інформацію ЗМІ щодо виїзду Буглака за кордон за тиждень до ночі повномасштабного вторгнення РФ.

Інший народний депутат, представник партії "Голос" Ярослав Железняк, оприлюднив кількість парламентарів, які підтримали звільнення — 300 ос. Також зауважив, що реакція Ради настала за сім місяців після того, як журналісти проєкту "Схеми" на "Радіо Свобода" опублікували розслідування про посадовця. Згідно з даними розслідувачів, чоловік дистанційно "працював" у ЦВК, перебуваючи у Майямі.

На порталі ЦВК не опублікували коментарів щодо рішення нардепів. Останні повідомлення датовані 1 лютого і стосуються порушень у роботі територіальних виборчих комісій з регіонів. На сторінці зі складом Центрвиборчкому присутня світлина Буглака (на момент публікації статті).

Звільнення Буглака — деталі біографії

Юрій Буглак — 59-річний український посадовець, за освітою — правник. До того, як потрапити в політику та на державну посаду, працював юридичним консультантом і адвокатом, — розповідається у біографічній довідці на порталі ЦВК. З 2014 до 2019 року — був народним депутатом, обравшись за списком партії "Блок Петра Порошенка", та був членом комітету з боротьби з корупцією. З жовтня 2019 року — член Центрвиборчкому.

У серпні 2023 року на порталі "Радіо Свобода" розповіли про дії Буглака під час повномасштабної війни з РФ. Журналісти з'ясували, що він разом з родиною виїхав з України за 12 днів то вторгнення. Після цього оселився в США — у Майямі. Місце проживання — житловий квартал The Wave у Голлівуді. Тим часом у березні 2022 року посадовець мав повернутись в Україну — відповідне рішення прийняв президент Володимир Зеленський. Однак член ЦВК натомість взяв відпустку по догляду за дитиною, а потім перебував на посаді "дистанційно", отримавши протягом цього часу 1,5 млн грн зарплатні, з'ясували розслідувачі. Відповідаючи на питання щодо ситуації, чоловік заявив, що у нього "індивідуальна ситуація".

Будинок, у якому проживає сім'я Буглака

Після публікації в ЗМІ народні депутати вирішили ініціювати звільнення Буглака — відповідну постанову зареєстрували в апараті Верховної Ради.

Нагадуємо, 7 лютого у Верховній Раді підтримали звільнення міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної. Крім того, парламентарі у першому читанні прийняли законопроєкт №10449 про внесення змін у систему мобілізації.