Заперечував українську державу: останки Столипіна хочуть внести до обмінного фонду з РФ (відео)

Останки Столипіна можуть обміняти як на полонених бійців ЗСУ, так і на тіла померлих і похованих на території сучасної РФ українських культурних та історичних діячів.

У Києво-Печерській Лаврі пропонують внести до обмінного фонду останки політичного діяча часів Російської імперії Петра Столипіна. Про це розповів журналістам ТСН директор державного музею-заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко.

Він зазначив, що російський державний діяч Столипін похований на території київської святині — навіть попри те, що він за життя заперечував українську державність як таку. Тому, за словами Остапенка, вже час починати суспільний діалог про те, що потрібно робити з останками.

"Одна з ідей — внести його в обмінний фонд, як би це не виглядало і не звучало. У нас є загиблі герої, у нас є живі герої, які перебувають у полоні. У нас є наші українські видатні діячі, які перебувають у межах РФ, які закинуті та ніхто не знає, де вони перебувають. Якщо ми говоримо, що почався процес справжньої незалежності України, він має починатися, зокрема, з повернення наших символів і наших діячів", — сказав директор музею-заповідника.

Петро Столипін — російський державний діяч, прем'єр-міністр у 1909–1911. Столипін проводив жорстку політику на зміцнення самодержавства, розпустив Думу, запровадив військово-польові суди, обмежував політичні свободи. Будучи російським націоналістом, вів боротьбу з національними автономіями. Розпочав аграрну реформу, яку не було доведено до кінця. Правління Столипіна відзначалося жорстокими репресіями, у цей час виникли поняття "столипінська реакція", "столипінська краватка" і "столипінський вагон"[4]. На Столипіна було скоєно 11 замахів. Під час останнього, вчиненого в Києві анархістом Дмитром Богровим, він був смертельно поранений.

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