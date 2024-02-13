Гроші на "зуби дракона" для оборони Запоріжжя: в ОВА прокоментували ситуацію

За словами Івана Федорова, тендер дійсно було скасовано, але з іншої причини. Усі закупівлі для підвищення обороноздатності проводяться в плановому порядку.

У понеділок, 12 лютого, у ЗМІ почала з'являтися інформація про те, що кабінет міністром не виділив гроші на закупівлю "зубів дракона", а тому тендер від Адміністрації Запорізької області було скасовано. Ситуацію прокоментував голова запорізької ОВА Іван Федоров у себе в Telegram.

Він повідомив, що тендер дійсно було скасовано, але з іншої причини, проте з якої саме — розповідати не став.

"Дійсно, цей тендер було скасовано. Були інші поважні причини, які, враховуючи підступність ворога, озвучити не можемо", — написав Федоров.

За його словами, всі закупівлі для підвищення обороноздатності Запорізького краю проводяться в плановому порядку.

"Завдяки підтримці Президента України та Уряду, наша область першою отримала всі необхідні фінансові ресурси. Проблем із фінансуванням немає. Спасибі кожному захиснику, кожній захисниці, хто захищає нашу землю і наближає нашу Перемогу!" — повідомив голова Запорізької ОДА.

Іван Федоров про закупівлю пірамід для Запоріжжя Фото: Скриншот

Тендер на закупівлю "зубів дракона" для Запорізької області: що відомо про ситуацію

Нагадаємо, що 12 лютого ЗМІ повідомили, що адміністрація Запорізької області ухвалила рішення скасувати проведення відкритих торгів на закупівлю товарів оборонного призначення в рамках управління капітального будівництва через відсутність фінансування. На початку січня 2024 року замовник оголосив тендер на приблизну суму 88,5 млн гривень. Планувалася закупівля 45 тисяч штук загороджувальних бетонних пірамід.

15 січня місцева влада організувала аукціон, на який з'явилися три учасники. Запорізьке підприємство "Алд Інжиніринг і Будівництво" запропонувало найкращу ціну — 70,2 мільйона гривень. Однак замовник оголосив про зняття тендера через відсутність фінансування з державного бюджету.

Нагадаємо, що в січні стали відомі деталі тендера на встановлення скляних павільйонів як зупинок громадського транспорту. На виготовлення та встановлення планують витратити близько 8 млн грн.