Обійшли лебедів, левів і верблюдів: в Одеському зоопарку обрали найкращу пару тварин (фото)
У конкурсі брали участь вівці, рибки, гуси, білі леви і лебеді, а також верблюди і фламінго.
В Одеському зоопарку 13 лютого закінчилося голосування за найромантичнішу пару тварин на честь Дня святого Валентина 2024 року. Переможцями стали пара овець, про що повідомили на сторінці зоопарку у Facebook.
Зазначимо, що голосування користувачів було розпочато ще першого лютого. Адміністратори зазначили, що парою минулого року стали білі леви.
Хто брав участь у конкурсі
У 2024 році конкурсантами стали:
Вівці;
Білі леви;
Білі лебеді;
Папуги Кореллі;
Верблюди;
Рибки Цихлазомі;
Качки крякви;
Тульські гуси;
Фламінго.
За словами адміністраторів, пара овець набрала найбільше лайків.
"Конкурс "Пара року 2024" завершився. Переможцями цього року стала пара овець. Вони набрали 401 симпатію підписників", — ідеться в повідомленні.
Зазначається, що нагородження переможців відбудеться 14 лютого.
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