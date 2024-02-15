Працівники СБУ, які стежили за Bihus.Info, опинились в зоні бойових дій, — ЗМІ

У відомстві на запит журналістів повідомили, що Ігор Кравченко, Євген Коноваленко та Тарас Садовник знаходяться у Донецькій та Луганській областях. Вони фігурували у скандалі навколо стеження за редакцією Bihus.Info.

У Службі безпеки України запевнили, що їхні працівники, які стежили за журналістами, нині перебувають в зоні бойових дій. Про це 15 лютого повідомили у Bihus.Info.

Журналісти направляли у СБУ декілька запитань і отримали на них відповідь.

Медійники цікавились наступним:

Про кого саме йшлося в коментарі СБУ щодо кадрових рішень в Департаменті захисту національної державності?

Чи продовжують виконувати свої службові обов'язки представники ДЗНД СБУ Ігор Кравченко, Євген Коноваленко та Тарас Садовник? Чи будуть вони відсторонені?

Хто зараз виконує обов'язки керівника Департаменту захисту національної державності?

"У відповіді СБУ повідомила, що виконувачем обов'язків керівника ДЗНД тимчасово призначено Андрія Іщука. А фігуранти нашого розслідування начебто вже в Донецькій та Луганській областях", — передали у Bihus.Info.

Фото: Bihus.Info

Працівники СБУ стежили за журналістами Bihus.Info: деталі

16 січня у мережі з’явилось відео, на якому українські журналісти вживають заборонені речовини та домовляються про їх придбання. Згодом у Bihus.Info вийшло розслідування про те, що за ними стежили працівники Департаменту захисту національної державності (ДЗНД) СБУ. У редакції інформували, що групу очолював Ігор Кравченко, серед його підлеглих впізнали Євгена Коноваленка та Тараса Садовника.

Після скандалу через прослуховування журналістів у Верховну Раду викликали голову СБУ Василя Малюка. Керівника ДЗНД водночас було звільнено. Малюк заявляв, що за незаконні дії має бути покарання.

Нагадаємо, співачка Таїсія Повалій отримала заочно підозру від СБУ. У відомстві заявили, що вона публічно хвалила президента РФ Володимира Путіна та закликала до захоплення України.