"Українці були занадто сильними": як Байден, Шольц, Макрон підтримали Україну в другі роковини великої війни

Однією з перших 24 лютого 2024 року до Києва прибула голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Окрім неї, столицю повинні відвідати премʼєри Канади, Італії, Бельгії, Великої Британії.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до України в день других роковин повномасштабного російського вторгнення. Про це вона повідомила на своїй сторінці в X (раніше — Twitter).

"У Києві відзначають другі роковини війни Росії проти України. І відзначають надзвичайну стійкість українського народу. Як ніколи, ми твердо стоїмо на боці України. Фінансово, економічно, військово, морально. Поки країна нарешті не стане вільною", — зазначила фон дер Ляєн, показавши своє фото на столичному вокзалі.

Урсула фон дер Ляєн

Окрім голови Єврокомісії, як відомо, до України також прибули премʼєр-міністри Канади, Італії, Бельгії та колишній премʼєр Великобританії Борис Джонсон, який з перших днів великої війни був одним з найактивніших політиків, які підтримували публічно нашу країну.

Окрім фізичної присутності, деякі європейські політичні лідери висловили свою підтримку Україні в мережі. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон поділився фото дівчинки, яка несе синьо-жовтий прапор, ступаючи по танках.

"Два роки війни. Побита і в синцях, але все ще стоїть. Україна бореться за себе, за свої ідеали, за нашу Європу. Наша відданість її стороні не похитнеться", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, Україна отримає французькі дрони-камікадзе.

Еммануель Макрон висловив підтримку Україні

Тим часом німецький канцлер Олаф Шольц поділився знімком, на якому майоріють прапори Німеччини, України та Євросоюзу.

"Україна вистоїть, тому що Україна – сильна й мужня, і тому що вона має друзів у Європі й усюди в світі. Ми пишаємося тим, що належимо до числа її друзів – сьогодні й у нашому спільному європейському майбутньому", — написав Шольц.

Нещодавно Бундестаг проголосував за рекомендацію надання Україні ракет Taurus, попри тривалі коливання. Тепер остаточне рішення за їхнім канцлером.

Олаф Шольц висловив підтримку Україні

Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак також висловив підтримку українцям, які відстоюють свою свободу.

"Завтра виповнюється два роки відтоді, як Володимир Путін вирішив розпочати неспровоковане та незаконне вторгнення в Україну. Відстоювати українську свободу та демократію важливо, як ніколи. Як я сказав у Києві кілька тижнів тому, безпека кожного з нас залежить від цього", — написав британський політик.

Україна та Велика Британії на початку 2024 року уклали "історичну угоду" про співпрацю у сфері безпеки.

Ріші Сунак висловив підтримку Україні

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо, який прибув до України на 24 лютого 2024 року, заявив, що підтримка їхньої країни непохитна та однозначна.

"Майже два роки тому Путін обрав війну і вторгся в Україну – розв'язавши невимовне насильство та жорстокість над українським народом. Через два роки хочу пояснити одну річ: підтримка України Канадою продовжує бути непохитною і однозначною. Slava Ukraini!" — звернувся Трюдо.

Джастін Трюдо висловив підтримку Україні

Американський президент Джо Байден поділився архівним відео свого візиту до України на перші роковини великого вторгнення.

"Через рік після того, як я приземлився в Києві, Україна все ще стоїть. Коли Путін наказав своїм танкам їхати в Україну, він думав, що світ перевернеться. Але українці були занадто сильними. Наша коаліція теж об'єднана. А демократія занадто довговічна. Давайте продовжувати доводити, що він не має рації", — написав Байден.

Джо Байден висловив підтримку Україні

А за день до 24 лютого 2024 року до України прибула премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. Вона з Володимиром Зеленським відвідала Личаківське кладовище у Львові, вшанувавши памʼять полеглих українців, які віддали свої життя за незалежність України та її майбутнє.

Зокрема, між країнами було підписано договір про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен відвідала Україну 23 лютого 2024 року

Нагадаємо, Україна за день до других роковин повномасштабного вторгнення збила російський літак А-50У над Азовським морем.

Також Фокус писав про зброю, яку обіцяли та яку передали Україні за два роки великої війни.