У Чернівцях поліцейська погрожувала школярам: реакція батьків та Нацполіції (відео)

Директорка Чернівецької гімназії №5 "Інтеграл" пояснила, що у навчальному закладі провели звичайну виховну бесіду. Тим часом на записах чути, як дітей висміюють за зовнішній вигляд.

Школярі 5-В класу Чернівецької гімназії №5 "Інтеграл" мали бесіду з працівницею ювенального відділу місцевого управління Національної поліції. Як заявили батьки, поліцейська висміювала зовнішній вигляд дітей, примушувала робити надмірну кількість фізичних вправ, погрожувала колонією та інтернатом, обіцяла познайомити батьків з Терцентром комплектування. Батьки звернулись в управління освіти Чернівецької міськради, вимагаючи звільнити директорку гімназії, яка допустила такі дії правоохоронниці. В поліції пообіцяли, що з'ясують обставини інциденту, повідомили на порталі "Суспільне Чернівці".

Про події у Чернівецькій гімназії №5 "Інтеграл" розповіла у Instagram користувачка з ніком inna_kozub — вказує, що вона матір одного з учнів. Авторка опублікувала фото 25 школярів і пояснила — що це 5-В клас, який 6 березня зустрівся з працівницею ювенальної поліції.

Поліцейська провела бесіду з дітьми, дозволу на яку батьки не давали, зауважується у дописі. На бесіді була присутня класна керівниця та шкільний психолог. Зі слів жінки, учнів примушували до знемоги виконувати фізичні вправи, а якщо у них не виходило, то "дитину знизу били ногою в живіт". Декого довели до сліз. При цьому начебто лунали погрози оштрафувати батьків та погрози відправити їх в ТЦК і на війну.

"Найголовніше — це страх, який пережили діти. Зі слів сина, вони боялись дихати, з сльозам в очах сиділи всі".

Схожа розмова також відбулась з дітьми старших класів, зауважила авторка.

Батьки найперше звернулись до директорки Віри Іванівни Сопетник, — ідеться у дописі. У відповідь почули, що нічого надзвичайного не відбулось.

"Це профілактична робота з дітьми !!!" — наведено слова посадовиці.

Інцидент у Чернівцях - дії поліцейської Фото: Скриншот Інцидент у Чернівцях - реакція батьків Фото: Скриншот

Деталі подій в гімназії "Інтеграл" у Чернівцях

У пабліку "Хороші Чернівці" додали деякі подробиці до подій у гімназії, про які розповіла користувачка соцмереж з ніком Mr Kolianchak. Вказують ім'я поліцейської — Діана Віталіївна Рожкова. Опубліковано аудіозапис, на якому невідома жінка вимагає від дівчаток, щоб вони "підняли патли". Також примушують підняти вгору руки, щоб показати, що у них закороткі кофтинки. У певний момент з'являється вимога пояснити, що таке додаток і з чого складається речення.

Інцидент у Чернівцях - деталі подій у гімназії Фото: Скриншот

Інцидент у Чернівцях — відповідь поліції

Зазначимо, на порталі "Суспільне Чернівці" опублікували відповідь речниці ГУ Національної поліції у Чернівецькій області Кароліни Маришевої. З її слів, правоохоронці проведуть перевірку фактів, про які дізналась на основі дописів у соцмережах та відповідних аудіозаписах.

У репортажі журналістів є відповідь директорки гімназії. Жінка пояснила, що дітей намагались навчити правильній поведінці.

"Подумали, що розповімо дітям про їхні обов'язки, а не тільки про їхні права. Вони приходять до школи вчитися, у них повинен бути належний зовнішній вигляд".

Реакція управління освіти Чернівецької міськради також є у репортажі. Начальниця управління освіти Наталя Ткачук заявила, що "ситуація не може нікого залишити байдужим". З її слів, проведуть службове розслідування і буде "звернення до правоохоронних органів".

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про інші інциденти у Чернівцях. Наприклад, у грудні 2023 року працівники Терцентру комплектування у пошуках чоловіків відвідали місцевий ринок. Про дії військкомів з цієї області навіть писали на порталах західних ЗМІ: описували можливі порушення під час мобілізації.

Нагадуємо, у Верховній Раді вирішують, чи будуть мобілізувати поліцейських. Тим часом представники ТЦК міркують, що зможе рекрутинг розв'язати проблеми з нестачею людей у війську.