Скандал із військовим і собакою в тамбурі поїзда: правила перевезення тварин переглянуть

Щоб нові правила перевезення тварин почали діяти, їх має затвердити Кабінет міністрів.

"Укрзалізниця" відреагувала на скандал довкола військового та його службового пса, яким довелося майже три години їхати, стоячи в тамбурі, бо їх не пустили до вагона поїзда "Київ-Чернігів". Волонтерка Дар'я Бронська розповіла цю історію в соцмережі й тегнула "УЗ", а тепер дівчина поділилася відповіддю компанії у себе в сторіс.

За словами представників "УЗ", існують правила перевезення тварин, затверджені Міністерством інфраструктури України, яких необхідно дотримуватися.

"Тварини, висота яких у холці понад 45 см, можуть подорожувати без перенесення, але за умови викупу всіх місць у купе, а також із собою має бути все спорядження (повідець і намордник). В Інтерсіті такі собаки, на жаль, не можуть. Тварини, розмір яких не перевищує 45 см у холці, можуть подорожувати залізницею за умови наявності переноски, вона має бути при собі", — ідеться в повідомленні. Таке правило діє не через умовну небезпеку, а саме через брак місця на пасажирських багажних місцях і дискомфорт для самих тварин.

У компанії додали, що правила вже застаріли, і наразі команда працює над їхнім оновленням, однак це доволі складний і тривалий процес.

"Зміни вносять до Кабінету міністрів, тому швидкість ухвалення рішень залежить не тільки від "Укрзалізниці". Наразі ми вивчили досвід іноземних залізничників, напрацювали низку пропозицій і рекомендацій, тож незабаром їх розглянуть причетні фахівці", — запевнили в "УЗ".

Пізніше Дар'я додала, що до розробки нових правил перевезення собак долучилася зоозахисна організація UAnimals.

"Замість того, щоб вдатися до гучних публічних заяв, вирішили спочатку зустрітися з представниками "Укрзалізниці" та проговорити спільне бачення і можливі дії. Меморандумів не буде, відразу беремося за справу", — заявили зоозахисники. Вони окреслили головні вектори роботи:

Оновити деякі застарілі пункти правил проїзду в поїздах, щоб вони стали більш інклюзивними для людей з тваринами.

Організувати соціальну кампанію, щоб закликати пасажирів без тварин більш людяно ставитися до пасажирів із тваринами.

UAnimals долучилися до розробки нових правил перевезення тварин

"Правила існують для того, щоб їх дотримуватися, але іноді реалії спонукають переглядати правила. Радіємо, що "Укрзалізниця" це підтримує", — підсумували в UAnimals.

Раніше Фокус писав, що військового вигнали з вагона поїзда через "поганий запах".