Диверсія в Брянській області РФ: опубліковані перші кадри вагонів, що горять (відео)

Зараз, за словами журналістів, на місці вагонів, що зійшли з рейок, виникла пожежа, яку екстрено усувають спецслужби.

Місцева влада Брянської області офіційно підтвердила інформацію про сходження з рейок поїзда з нафтопродуктами, про що стало відомо 1 травня. Про це повідомляє проросійський Telegram-канал Baza.

Відомо, що інцидент стався внаслідок підриву рейок, внаслідок чого з рейок зійшли 7-8 вагонів, що лежать на боці. Наразі на місці інциденту відбувається пожежа, і працюють екстрені служби.

Голова регіону Олександр Богомаз підтвердив підрив залізничного полотна невідомим вибуховим пристроєм. Він також повідомив, що інцидент стався на 136 кілометрі шляху Брянськ-Унеча.

"На перегоні Рассуха-Унеча залізничний поїзд з 60 вагонами, завантажений нафтопродуктами та пиломатеріалами, зійшов з рейок через пошкодження полотна. Попередньо, незадовго до сходу поїзда стався підрив залізниці", — зазначено в повідомленні.

Також канал опублікував відео, на якому можна побачити спалах вагонів, що зійшли з рейок.

В даний час рух поїздів на ділянці Унеча — Рассуха припинено. Тому росіян попереджають про затримку деяких пасажирських поїздів до Москви.

Нагадаємо, 1 травня вранці стало відомо, що у Брянській області невідомі підірвали залізничну колію, через що зійшов з рейок вантажний потяг, який перевозив нафтопродукти.

Раніше, 6 квітня, губернатор Олександр Богомаз повідомив, що на територію Брянської області нібито проникла українська диверсійно-розвідувальна група в кількості 20 осіб, котрі "завдали вогневої поразки".