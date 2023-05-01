США передали Києву майже все, що потрібне для контрнаступу, — Джон Кірбі

За словами представника Білого дому, Вашингтон готує новий пакет військової допомоги, проте термінів постачання він не назвав.

Сполучені Штати надали Україні майже всю потрібну військову допомогу для проведення анонсованого контрнаступу. Про це 1 травня повідомила американська журналістка Лора Келлі з посиланням на координатора Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джона Кірбі.

Також Келлі додала, що за словами Кірбі, очікується оголошення нового пакету військової допомоги для України. Однак терміни надання нової партії не уточнюються.

Україна готова до контрнаступу, — міністр оборони

28 квітня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Сили оборони готові до анонсованого контрнаступу. Як зазначив Резніков, підготовка перебуває в завершальній стадії, крім того, очікується, що настануть відповідні погодні умови та буде озвучено рішення командування. У контрнаступі застосовуватимуть бронетехніку, передану західними партнерами. Зокрема йдеться про основні бойові танки Leopard 2 та Challenger. А ось американські танки M1 Abrams "не встигнуть" взяти участь.

Скільки солдатів підготувала Україна для контрнаступу

25 квітня газета The New York Times писала, що до кінця квітня Києва підготує 12 бригад чисельністю близько 4000 осіб кожна для контрнаступу, який, на думку ЗМІ, відбудеться навесні цього року. Журналісти переконані, що контрнаступ ЗСУ відбудеться вже в травні 2023 рік і розгортатиметься здебільшого на південному напрямку.

За даними ЗМІ, Україна створила нові бойові бригади, об'єднавши новобранців із невеликим ядром досвідчених солдатів з-поміж ветеранів.

НАТО надала Україні 98% від обіцяних танків і бронемашин

27 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала понад 98% обіцяних НАТО бойових машин. Альянс надав Україні 1550 одиниць броньованих машин, 213 танків та іншої техніки, включаючи велику кількість боєприпасів. Крім того, країни НАТО навчили й оснастили понад 9 українських озброєних бригад.

Нагадаємо, про те, що ЗСУ отримали 98% обіцяної техніки, — 27 квітня також повідомляв генерал армії США та верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО Крістофер Каволі. За словами офіцера, країни Північноатлантичного Альянсу продовжуватимуть підтримувати Україну