Турецький винищувач 5 покоління отримав офіційну назву Kaan (фото)

Турецький президент Реджеп Ердоган заявляє, що в найближчі роки завершаться випробування бойового літака. Після цього Туреччина отримає винищувач 5 покоління.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив офіційну назву для винищувача 5 покоління під кодовою назвою TF-X. Про це повідомляє інформагенція Anadolu.

У понеділок, 1 травня, турецький президент виступав на території центру аерокосмічної компанії TUSAŞ в Анкарі. Під час заходу були представлені новітні розробки турецької оборонки:

ударний гелікоптер ATAK-2;

прототип ударного БПЛА ANKA-3;

навчально-тренувальний літак Hürjet;

і винищувач 5 покоління TF-X.

Новітній винищувач отримав офіційну назву KAAN. Окрім назви, президент Ердоган заявив, що в найближчі роки планується завершити випробування бойового літака. Після цього винищувач будуть передавати Збройним силам Туреччини. Як стверджує Ердоган, країна буде однією з 5 держав, які виробляють літаки 5 покоління.

KAAN на заході за участю Ердогана

Додамо, перші випробування KAAN почалися 16 березня 2023 року. Літак успішно запустив двигуни та рухався по злітній смузі. Наразі дата першого повноцінного польоту невідома, але очікується, що це має статися в нинішньому році. Водночас винищувачі спочатку будуть покоління 4,5, проте згодом на них встановлять деталі, які зроблять KAAN літаком 5 покоління.

Виробляти винищувач почали через те, що США виключили Анкару з програми F-35. Причиною стало придбання російських засобів ППО.

Нагадаємо, 16 грудня ЗМІ писали, що Туреччина планує виготовляти по 2 винищувачі 5 покоління на місяць. У 2030-х роках літак мають прийняти на озброєння.