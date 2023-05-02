Російські війська начепили "мангал" на РСЗВ "Ураган" (відео)

Імпровізований захист має підвищити захист реактивної артилерії від дронів-камікадзе чи інших засобів ураження. Інколи на таку решітку вони встановлюють навіть додатковий динамічний захист.

Один з екіпажів російських окупантів встановив на реактивну установку залпового вогню "Ураган" "мангал" над установкою. Про це стало відомо з репортажу пропагандистського видання "Відомості" 2 травня.

Сюжет присвятили роботі розрахунку "Урагану", однак є важливий момент з імпровізованим захистом. РСЗВ має над кабіною та над самою пусковою дві решітки, які прозвали "мангалом". Раніше їх встановлювали для того, щоб посилити захист танків при ударах згори, наприклад, від ПТРК Javelin чи ракети з Bayraktar TB2. Під час бойових дій дуже часто використовують FPV-дрони, якими знищують як танки, так і артилерію з броньовиками.

Вигляд на "мангал" РСЗВ Ураган

Спочатку "мангали" встановлювали на башту танків, особливо масово на початку повномасштабного вторгнення. Їх встановлювали як на Т-72Б3, так і на застарілі Т-62. Потім українські військові трофеїли САУ "Мста-С" з решіткою. У квітні бійці ЗСУ знищили Т-72Б3 з решіткою "нового рівня". На "мангал" встановили додаткові елементи динамічного захисту.

РСЗВ "Ураган" — це радянська реактивна артилерія калібром 220-мм. Пускова установка має 16 ракет по 280 кг кожна. Весь залп випускається за 20 секунд. А дальність стрільби складає до 35 км.

Нагадаємо, 5 червня ЗМІ писали про російські застарілі танки Т-62 з "мангалами" на вежі в тимчасово окупованій Херсонській області.