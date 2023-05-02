Українські захисники показали влучання ворожої артилерії у Бахмуті (відео)

Артилерія РФ завдає ударів по подвір'ях будинків та прицільно знищує багатоповерхівки.

Українські бійці, які боронять Бахмут, показали ситуацію у місті та російські обстріли. Відповідне відео 2 травня опублікували у Telegram підрозділу Signum.

У кадрі можна побачити постріл з протитанкового комплексу. Згодом артилерія РФ завдає ударів по подвір'ях будинків. Також російські загарбники влучили у багатоповерхівку.

Також на відео можна побачити зруйновану інфраструктуру. Місто на Донеччині фактично перестало існувати, адже усі будівлі, споруди та комунікації знищені внаслідок регулярних ударів та обстрілів російських окупантів.

Нагадаємо, 30 квітня військові 93-ї бригади ЗСУ показали, який зараз вигляд має Бахмут. Українські захисники й надалі утримують південно-західні райони населеного пункту. Через регулярні потужні артобстріли від житлової забудови у місті вже практично нічого не залишилося. На фотографіях, що їх опублікувала пресслужба бригади, видно, як війська загарбників зруйнували місто за понад десять місяців безперервних боїв.

Також аеророзвідники ЗСУ 19 квітня показали Бахмут з висоти пташиного польоту. Фахівці продемонстрували кадри зруйнованого населеного пункту, який майже повністю вкритий димовою завісою, що утворилася внаслідок тривалих артилерійських та авіаційних обстрілів. Містом вдається пересуватися лише тільки завдяки візуальному прикриттю, яке не дозволяє побачити українських захисників.

Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ 29 квітня показали вуличні бої на території Бахмута. Серед зруйнованих російськими підрозділами будівель українські захисники застосовують проти ворогів стрілецьку зброю та інше наявне протитанкове озброєння. Відео зняте операторами групи спеціального призначення під час виконання бойових завдань. Українські захисники застосовують проти російських загарбників стрілецьку зброю та інше протитанкове озброєння.