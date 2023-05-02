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Хлопець у Ялті підтримав ЗСУ: його знайшли та змусили вибачитися на камеру (відео)

Фото: Скріншот | Хлопця доставили до відділення поліції та змусили вибачитися

Підліток, проходячи набережною в Ялті, на запитання про те, чи не боїться контрнаступу, заявив, що він за Україну. Пізніше його особу встановили силовики.

У курортному місті Ялта, що у тимчасово окупованому Криму, місцеві поліціянти знайшли підлітка, який заявив на камеру, що підтримує Україну. Про це у вівторок, 2 травня, повідомляють російські Telegram-канали.

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Так, 2 травня у соцмережах з'явилося відео, на якому репортер запитує у перехожих у Ялті, чи не бояться контрнаступу Збройних сил України. Хлопець, який проходив повз, заявив, що він підтримує ЗСУ.

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За даними росЗМІ, хлопцеві та його знайомому, з яким він йшов по набережній, 16 років. Їхні особи встановили, а підлітка, який висловив підтримку ЗСУ, доставили у відділення поліції та змусили просити вибачення на камеру.

"Я зрозумів свою дурість. Насамперед перепрошую перед громадянами Російської Федерації, перепрошую перед Росією і перепрошую перед президентом РФ", — сказав підліток.

Ситуація в Криму — останні новини

2 травня член Меджлісу кримськотатарського народу, правозахисник Ескендер Барієв повідомив, що росіяни помітно стурбувалися через атаки на Севастополь і вже не почуваються на окупованому півострові так безпечно, як раніше. Пожежа на нафтобазі та польоти БПЛА вплинули на психологічний стан окупантів.

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30 квітня стало відомо, що після ударів Севастополем російські окупанти, розуміючи вразливість кримського мосту перед далекобійною зброєю ЗСУ, почали впорядковувати поромну переправу між Кримом і РФ.

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Нагадаємо, що внаслідок вибуху в Севастополі 29 квітня було знищено понад 10 резервуарів із нафтопродуктами. Загальна місткість становила близько 40 тисяч тонн. Так звані "влада" Криму повідомила, що нафтобазу атакували безпілотники.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що нафтопродукти призначалися для потреб Чорноморського флоту РФ, а вибухи є божою карою за вбитих цивільних громадян в Умані, серед яких п'ятеро дітей.