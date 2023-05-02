Хлопець у Ялті підтримав ЗСУ: його знайшли та змусили вибачитися на камеру (відео)

Підліток, проходячи набережною в Ялті, на запитання про те, чи не боїться контрнаступу, заявив, що він за Україну. Пізніше його особу встановили силовики.

У курортному місті Ялта, що у тимчасово окупованому Криму, місцеві поліціянти знайшли підлітка, який заявив на камеру, що підтримує Україну. Про це у вівторок, 2 травня, повідомляють російські Telegram-канали.

Так, 2 травня у соцмережах з'явилося відео, на якому репортер запитує у перехожих у Ялті, чи не бояться контрнаступу Збройних сил України. Хлопець, який проходив повз, заявив, що він підтримує ЗСУ.

За даними росЗМІ, хлопцеві та його знайомому, з яким він йшов по набережній, 16 років. Їхні особи встановили, а підлітка, який висловив підтримку ЗСУ, доставили у відділення поліції та змусили просити вибачення на камеру.

"Я зрозумів свою дурість. Насамперед перепрошую перед громадянами Російської Федерації, перепрошую перед Росією і перепрошую перед президентом РФ", — сказав підліток.

Ситуація в Криму — останні новини

2 травня член Меджлісу кримськотатарського народу, правозахисник Ескендер Барієв повідомив, що росіяни помітно стурбувалися через атаки на Севастополь і вже не почуваються на окупованому півострові так безпечно, як раніше. Пожежа на нафтобазі та польоти БПЛА вплинули на психологічний стан окупантів.

30 квітня стало відомо, що після ударів Севастополем російські окупанти, розуміючи вразливість кримського мосту перед далекобійною зброєю ЗСУ, почали впорядковувати поромну переправу між Кримом і РФ.

Нагадаємо, що внаслідок вибуху в Севастополі 29 квітня було знищено понад 10 резервуарів із нафтопродуктами. Загальна місткість становила близько 40 тисяч тонн. Так звані "влада" Криму повідомила, що нафтобазу атакували безпілотники.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що нафтопродукти призначалися для потреб Чорноморського флоту РФ, а вибухи є божою карою за вбитих цивільних громадян в Умані, серед яких п'ятеро дітей.