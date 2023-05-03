Пролітав над дахами: очевидці помітили ще один дрон над Москвою (відео, мапа)

Безпілотник пролітав досить низько над вулицею Велика Полянка, яка розташована недалеко від урядових будівель РФ.

У Москві в середу, 3 травня, було помічено ще один безпілотний летальний апарат. Відео опублікували в одному з місцевих телеграм-каналів.

На відеокадрах видно, як у небі відносно низько пролітає безпілотник.

"Щось летить", — прокоментував ситуацію за кадром автор відео.

Відомо, що ударний дрон був помічений у районі вулиці Велика Полянка. Це радіальна вулиця в районі Якиманки Центрального адміністративного округу міста Москви. Проходить від Малого Кам'яного мосту до Серпухівської площі.

Після нічних ударів БПЛА по Кремлю невідомий безпілотник був помічений на вулиці Велика Полянка.

Зауважимо, що Міністерство оборони РФ станом на сьогодні не відреагувало на відео з безпілотником.

Про інцидент також поки що не написали і провідні ЗМІ Росії.

Нагадаємо, в середу, 3 травня, в РФ заявили, що Україна спробувала атакувати Кремль за допомогою ударного безпілотника. Представники президента Російської Федерації заявили, що російським військовим та спецслужбам вдалося вивести з ладу два БПЛА.

А 30 квітня стало відомо про те, що російська поліція звинуватила у запуску БПЛА українців. Дрон москвичі помітили на вулиці Адмірала Ушакова. Силовіки, які прибули на місце, затримали двох братів, які нібито виявилися українцями, котрі проживають у російській столиці за підробленими документами.