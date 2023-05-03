Пролітав над дахами: очевидці помітили ще один дрон над Москвою (відео, мапа)
Безпілотник пролітав досить низько над вулицею Велика Полянка, яка розташована недалеко від урядових будівель РФ.
У Москві в середу, 3 травня, було помічено ще один безпілотний летальний апарат. Відео опублікували в одному з місцевих телеграм-каналів.
На відеокадрах видно, як у небі відносно низько пролітає безпілотник.
"Щось летить", — прокоментував ситуацію за кадром автор відео.
Відомо, що ударний дрон був помічений у районі вулиці Велика Полянка. Це радіальна вулиця в районі Якиманки Центрального адміністративного округу міста Москви. Проходить від Малого Кам'яного мосту до Серпухівської площі.
Зауважимо, що Міністерство оборони РФ станом на сьогодні не відреагувало на відео з безпілотником.
Про інцидент також поки що не написали і провідні ЗМІ Росії.
Нагадаємо, в середу, 3 травня, в РФ заявили, що Україна спробувала атакувати Кремль за допомогою ударного безпілотника. Представники президента Російської Федерації заявили, що російським військовим та спецслужбам вдалося вивести з ладу два БПЛА.
А 30 квітня стало відомо про те, що російська поліція звинуватила у запуску БПЛА українців. Дрон москвичі помітили на вулиці Адмірала Ушакова. Силовіки, які прибули на місце, затримали двох братів, які нібито виявилися українцями, котрі проживають у російській столиці за підробленими документами.