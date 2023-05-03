"Не ведеться за підручником": у бригаді "Спартан" розповіли про специфіку роботи розвідки

Як зазначають у МВС, гвардійцям часто доводиться діяти в тилу противника та виконувати диверсійно-розвідувальні завдання безпосередньо на лінії бойового зіткнення.

Військовослужбовці роти розвідки спецпризначення бригади "Спартан" виконують найбільш небезпечні завдання, у тому числі в тиловій зоні російських окупантів. Про роботу гвардійців пише офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України.

Повідомляється, що бійці бригади "Спартан" виконують диверсійно-розвідувальні завдання та нерідко займаються мінно-вибуховими роботами на лінії бойового зіткнення.

Заступник командира взводу з позивним "Хата" зазначив, що до обов'язків його підрозділу входить відстеження ситуації на передньому краї оборони ворога у певній смузі відповідальності, а також спостереження за зміною угруповань противника, їх озброєння та характеру дій.

"Взагалі, повинні займатися тільки розвідкою, але в Бахмуті виконували та штурмові дії, вели позиційну війну, оскільки ворог вдавався до тактики масованих довгострокових артилерійських обстрілів", — зазначив боєць.

Розвідник із позивним "Десятий" додав, що специфіка його спеціальності досить тонка і має багато нюансів, оскільки командири завжди приймають рішення, ґрунтуючись на розвідданих.

"Іноді доводилося виконувати завдання невластиві розвідці — штурми, зачистки, але такі завдання нам теж під силу, адже сьогодні війна не ведеться за підручником, вона еволюціонує, змінюється і вимагає вміння підлаштовуватись", — розповів гвардієць.

Нагадаємо, що 26 квітня у МВС показали, як добровольці штурмових підрозділів 3 бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Спартан" проходять бойове злагодження та освоюють БТР-4.

Раніше, 4 квітня, ми писали про те, як бригада "Спартан" застосувала БТР-4Е "Буцефал" для знищення росіян у Бахмуті. Бійці отримали координати знаходження особового складу російських підрозділів, внаслідок чого український БТР влаштував окупантам вогняний шквал.

Ще ми повідомляли 23 березня про те, що бійці бригади "Спартан" почали освоювати штурмові рушниці українського виробництва Форт-221, яка є українською ліцензійною копією ізраїльської штурмової гвинтівки TAR-21.