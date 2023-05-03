Удар у відповідь за атаку на Кремль: у ЗСУ розповіли, чи варто чекати "відплати" (відео)

За словами речника Повітряних сил ЗС України Юрія Ігната, нічний удар — це постановка росіян для того, щоб виправдати подальші агресивні дії.

Нічна атака дронами на Кремль — це вистава Росії, яку військово-політичне керівництво використовує для виправдання агресивних дій в Україні. Про це в середу, 3 травня, заявив речник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат в ефірі каналу "Фабрика новин".

"Тут нема чого коментувати, це чергова постановка Росії. З якою метою вони це роблять — нам чудово зрозуміло. Можливо, щоб щось там виправдовувати — якісь свої агресивні дії та провокації. Не можна виключати будь-які варіанти", — зазначив Ігнат.

За його словами, Повітряні сили України в режимі 24/7 перебувають у бойовій готовності, щоб відбивати атаки агресора. У ЗСУ завжди очікують провокацій від російської сторони.

У Росії заявили про можливість застосування ядерної зброї

Зазначимо, що раніше, російська правозахисна організація Gulagu.net з посиланням на свої джерела повідомляла, що на російські авіабази в Енгельсі та Шайківці нібито відправлені доручення готувати до вильоту ряд ТУ-22М, в ніч можуть бути завдані ракетні удари по цілій низці адміністративних будівель в Києві.

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"Також джерело припустило, що вперше може бути застосована ядерна зброя, як мінімум 2 "вироби" вже знаходяться безпосередньо на одному із зазначених аеродромів", — повідомляли правозахисники.

Пізніше пост організації оновили та додали, що це "не прикол", а все серйозно й джерело з далекої авіації.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що залякування ракетними обстрілами мають психологічний характер для тих, хто не в курсі реальних можливостей Росії.

"Процес віддачі наказу про застосування ядерної зброї та її виконання це багаторівневе, бюрократичне пекло, яке займає досить довгий проміжок часу із залученням служб та ресурсів, що знаходяться під цілодобовим наглядом розвідки наших партнерів. А тут, завезли 2 ракети на аеродром так, що джерело" "Гулагу.нет" дізнався, а ось наші міжнародні партнери ні слухом, ні духом", — написав Коваленко.

При цьому він додав, що, за попередньою інформацією, справді, ЗС РФ можуть провести масований ракетний удар по урядовому кварталі в Києві. Після цього посилити ядерну інформаційну хвилю і навіть імітувати готовність задіяти ЯО.

"Все це для того, щоб Україну партнери змусили сісти за стіл переговорів. Виглядає начебто складно, якщо не враховувати наступного... Нам до ракетних ударів не звикати та урядовий квартал чи будь-який інший, ми вже бачили всі. А от російські ракети можуть бути збиті і вони просто не долетять. Тоді це для Росії буде ганьба у квадраті", — додав Коваленко.

У Києві не готові до апокаліпсиса

3 травня ЗМІ побували на горі Щекавиця над київським Подолом. Раніше в Мережі публікували меми про те, що у разі ядерної загрози народ збереться там, щоби провести оргію.

На Щекавиці не знайшлося бажаючих взяти участь в оргії Фото: УНІАН

Однак охочих взяти участь у такому масовому заході не було. На горі було лише кілька людей, які явно прийшли просто погуляти.

Нічна атака дронів по Кремлю — що відомо

Нагадаємо, в ніч на 3 травня два безпілотники атакували Кремль. Пізніше цю інформацію також підтвердили у пресслужбі президента РФ. Там заявили, що БПЛА збили сили ППО, а від розльоту уламків ніхто не постраждав. Згідно з повідомленнями росЗМІ, Володимира Путіна не було у Кремлі під час атаки.

У Кремлі заявили, що нічна атака – це терористичний акт, який нібито зробив Київ. А метою атаки був Володимир Путін, на думку керівництва Росії.

Президент України Володимир Зеленський спростував заяви Кремля та зазначив, що Україна використовує зброю лише для того, щоб звільнити свої території. При цьому навіть для цього озброєнь не вистачає.