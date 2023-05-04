Під Ростовом спалахнув нафтопереробний завод після атаки БПЛА

На стратегічному об'єкті в конструкції, що будуються, врізався безпілотний літальний апарат, після чого він вибухнув. Атакований НПЗ під Ростовом, як раніше писали ЗМІ, належав дружині Віктора Медведчука.

Минулої ночі сталася пожежа на Новошахтинському заводі нафтопродуктів у сусідній Ростовській області. Про це сьогодні, 4 травня, повідомив голова Ростовської області Василь Голубєв, підкресливши, що це була атака безпілотника.

БПЛА нібито врізався в естакаду й вибухнув.

"Сьогодні вночі в районі села Киселівка Красносулинського району на Новошахтинському заводі нафтопродуктів у конструкції міжцехової естакади заводу, що будуються, врізався безпілотний літальний апарат, після чого він вибухнув. Вогонь, що виник у результаті вибуху, був відразу погашений", — написав Голубєв.

За його інформацією, постраждалих немає.

Новошахтинський завод, до речі, ще кілька років тому належав дружині звинуваченого в держзраді Віктора Медведчука Оксані Марченко, після чого 93% акцій підприємства викупила компанія "Петон" — великий будівельний підрядник.

Цей завод не вперше потрапляє під удар. У червні минулого року губернатор Голубєв розповідав, що після пожежі на заводі було виявлено фрагменти двох безпілотників. У повному обсязі завод зміг відновити роботу лише в серпні.

До речі, цієї ночі в Краснодарському краї РФ також сталася пожежа на нафтобазі. У селищі Ільський горіли резервуари з нафтопродуктами.

У ніч на 3 травня резервуар із нафтопродуктами спалахнув у селищі Волна Темрюкського району Краснодарського краю.

6 квітня саморобний дрон, оснащений камерами, впав на території заводу "Смолоскип" у підмосковному місті Хімки, де розміщується виробництво систем ППО "Тор", "С-400", а також модернізуються "С-300" й "Оси".