"Це буде легко": Дональд Трамп знову пообіцяв закінчити війну в Україні за 24 години (відео)

За словами 45-го американського президента, Володимир Путін би ніколи не напав на Україну, якби не некомпетентність Джо Байдена.

Експрезидент США Дональд Трамп учергове зробив заяву щодо закінчення війни в Україні. Він вважає, що поклав би їй край за 24 години, якби став президентом США. Про це він сказав в інтерв'ю Найджелу Фаражу на GB News.

"Я закінчу війну в Україні за день, якщо мене переоберуть. Я покладу цьому кінець. Це буде легко. Багато в чому це пов'язано з грошима", — сказав Трамп.

Він назвав війну в Україні "катастрофою", яку "потрібно зупинити".

Нагадаємо, що Трамп уже говорив, що може закінчити війну в Україні за 1 добу. Він заявив, що саме він був ініціатором воєнного зміцнення України, почавши допомагати країні у воєнній сфері, і якби він залишився в Білому домі, то Путін не зважився б на повномасштабне вторгнення.

Також раніше Трамп похвалився своїми близькими стосунками з президентом Росії Володимиром Путіним, і що вони "чудово ладнали". Ексгосподар Білого дому зазначив, що тематика України часто фігурувала в його розмовах із російським лідером, коли він був президентом США.

Експрезидент США впевнений, що міг би домовитися з лідером країни-агресорки.