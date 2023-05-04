Брешуть від страху: в ГУР прокоментували затримання "диверсантів Буданова" в Криму

У військовій розвідці Міноборони впевнені, що такі вкиди свідчать про те, що російський режим боїться України, її спецслужб, зокрема ГУР.

Заяви російської ФСБ про затримання агентів спецслужб України на території тимчасово окупованого Криму є не більше, ніж черговою дезінформацією. Про це сьогодні повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони з посиланням на спікера розвідки Андрія Юсова.

Юсов переконаний, що такі фейки свідчать про те, що російський режим боїться України, її спецслужб, зокрема ГУР.

"І правильно робить, тому що розплата за всі воєнні злочини обов'язково буде. Найбезпечніший шлях для них — добровільно здатися до рук українського правосуддя", — зазначив він.

Нагадаємо, вчора, 3 травня, російські силовики повідомили про нібито затримання членів української агентурної групи, серед яких громадяни Росії та України. Було заявлено, що українські розвідники планували ліквідувати окупаційного голову Криму Сергія Аксьонова, спікера парламенту Володимира Костянтинова, пані мера Ялти Яніну Павленко та пошкодити транспортну інфраструктуру півострова.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Україна підходить до знакової битви для її новітньої історії, і це всі розуміють.

За словами Кирила Буданова, російська пропагандистська машина працює як еталон, і повернення півострова під контроль України буде для Кремля болючим.

12 квітня представниця президента України в Криму Таміла Ташева заявила, що тисячі росіян тікають із Криму та залишають свою нерухомість на тлі побоювань українського контрнаступу.