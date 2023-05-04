"Невігластво у проєктуванні БПЛА": ЗСУ збили саморобний дрон-розвідник РФ (фото)

Саморобна конструкція зібрана з різних деталей та елементів.

Сьогодні вночі, на прикордонні Сумщини українські прикордонники ліквідували саморобний дрон-розвідник, який запустили з території РФ в бік України. Про це повідомили у пресслужбі Командування Об'єднаних Сил Збройних сил України.

Об'єкт залетів у зону відповідальності оперативно-тактичного угрупування військ "Суми". Своєрідний безпілотник оперативно виявили та "приземлили".

Українські захисники були дуже здивовані побачити "унікальний" БПЛА. Саморобна конструкція зібрана з різних деталей та елементів. У Командуванні Об'єднаних Сил ЗСУ звернули увагу на професійний рівень конструкторів такого дивного пристрою.

"Ілюструє невігластво у проєктуванні БПЛА", — йдеться у повідомленні.

саморобний дрон РФ Фото: Командування Об'єднаних Сил Збройних сил України

Нагадаємо, окупанти погрожують знищувати ЗСУ новими дронами "Упир". За словами розробників, БПЛА-камікадзе повинні уражати техніку, живу силу та боєприпаси українських військ, створюючи для них "нестерпні" умови. Їх російські загарбники озброюють гранатами до РПГ-7, ручними протитанковими гранатами РКГ-3М, а також саморобними уламково-фугасними бомбами з епоксидного клею та дробу як елементів ураження. Перша партія таких безпілотників уже нібито йшла відповідні випробування в умовах бойових дій і показала себе ефективною зброєю.

Також, 22 квітня у РФ заявили про створення першого реактивного дрона-камікадзе. На вигляд К-5 являє собою мініатюрний винищувач без кабіни, але з повітрозабірником біля хвоста. Він повинен виконувати функцію баражувального боєприпасу. Це означає, що безпілотник повинен літати у небі до виявлення цілі, а потім пікірувати на неї та вибухати. За задумом творців, військовим необхідно запустити безпілотник за допомогою катапульти або твердопаливної розгінної ракети та вивести в зону бойових дій, а потім вбудована система сама націлиться на ворожі об'єкти.