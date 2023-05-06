Скинули вибухівку з БПЛА: окупанти вбили шістьох рятувальників у Херсонській області (фото)

Працівники ДСНС розміновували територію, коли їх атакував ворог. Шестеро осіб загинули, ще двоє перебувають у лікарні з пораненнями.

6 травня в Херсонській області під час розмінування загинули шестеро рятувальників, ще двоє осіб були поранені. Про це повідомив у соцмережах голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.

"Світ повинен про це знати! Сьогодні ДСНС втратила частину своєї родини. Під час виконання завдань із розмінування на Херсонщині, наші піротехніки потрапили під обстріл", — написав він.

Керівник розповів, що загинули шестеро працівників ДСНС. Ще один рятувальник і фельдшерка, за словами Крука, отримали поранення та були госпіталізовані. Також унаслідок удару знищена службова техніка.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС

"Терористи продовжують порушувати всі норми міжнародного права, обстрілюючи наших хлопців, які не перший місяць намагаються розмінувати територію, яку окупанти щільно закидали боєприпасами. Це неможливо пробачити", — йдеться в пості.

Крук виразив співчуття рідним і близьким загиблих.

Прокуратура розслідує вбивство та порушення звичаїв ведення війни

Пізніше в Херсонській обласній прокуратурі повідомили про початок досудового розслідування порушення законів і звичаїв війни з боку ворога, а також умисного вбивства.

"За попередніми даними, 6 травня 2023 року російські військові скинули з безпілотника вибуховий предмет на піротехнічну групу, яка працювала поблизу населеного пункту", — написала пресслужба відомства.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

У прокуратурі зазначили, що тривають заходи для фіксування злочину, скоєного російськими загарбниками.

Нагадаємо, вночі 5 травня ЗС РФ атакували Сумську область керованими бомбами КАБ-500 із літака СУ-35. Відомо, що внаслідок атаки постраждали п’ятеро осіб.

Раніше, 3 травня, внаслідок ворожого обстрілу в Херсоні загинув лікар Олександр Моргунов. Чоловік зайшов у магазин, повертаючись із роботи. Він отримав поранення внаслідок російської атаки.