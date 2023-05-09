"Привітали" зі святом: у Новосибірську спалили літак Су-24, — "Свобода Росії" (відео)

За словами партизанів, бойовий літак було спалено, щоб показати окупантам, що війна має бути закінчена.

Рух партизанів продовжує свою боротьбу з агресорами не лише на окупованій території України, а й у Росії. У понеділок, 8 травня, невідомі особи вчинили акт саботажу, підпалили та знищили бомбардувальник противника Су-24. Відповідне відео опублікували у соцмережах Легіону "Свобода Росії".

У Новосибірську на території авіаційного заводу "Сухий" партизанськими силами було знищено російський Су-24. Відео інциденту поширилося у мережі.

Примітно, що літак знаходився на майданчику авіаційної техніки, де проводяться роботи з ремонту та модернізації, але в результаті саботажу він повністю згорів, тому ремонт уже не буде потрібний.

У легіоні "Свобода Росії" також зазначили, що загарбники хотіли "свята", то його й отримали.

"Ми спалили бойовий літак для того, щоб показати, що ця війна має бути закінчена. Ти не можеш воювати за мир, знищуючи дітей та жінок у сусідній країні. Кремль справді "зміг повторити" злочини нацистського режиму перед людством, і кожен, хто був причетний, відповість за це перед судом", – наголосили партизани.

Що відомо про літак Су-24?

Су-24 — радянський і російський тактичний фронтовий бомбардувальник. Модель оснащена потужним двигуном АЛ-21Ф-3 і має крила стріловидності, що змінюється — від 16 до 69 градусів. Су-24 може розвивати швидкість до 1700 км/год, вражати цілі на відстані до 600 км, піднімати у повітря бомби та боєприпаси загальною вагою до 8 тонн.

Літак Су-24 має можливість мінування місцевості з повітря, проведення розвідки та аерофотозйомки. Він також оснащений ракетами класу "повітря-повітря" для самозахисту від винищувачів, які можуть атакувати з будь-якого напрямку. Завдяки своїй надзвуковій швидкості та можливості літати на низьких висотах Су-24 може довго залишатися непоміченим ворогом.

Нагадаємо, що в ніч проти 10 березня під російським містом Владивостоком партизани спалили винищувач Су-27.

Крім того, 13 березня партизани "Атеш" підірвали залізничні колії в окупованій Херсонській області. Це мало завадити поставкам окупантів.

3 квітня партизани повідомили, що російські війська будують у Євпаторії нову військову базу.