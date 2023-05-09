Робота Нацгвардії: боєць ЗСУ знищив ворожу ракету із ПЗРК "Ігла" (фото)

Російська Х-55, яка летіла у напрямку столиці, була захоплена в ціль та знищена бійцем мобільної групи ППО.

Український військовослужбовець Нацгвардії у складі мобільної групи збив ворожу крилату ракету Х-55, яка мала атакувати Київ. Гвардійцю вдалося захопити та знищити ціль за допомогою ПЗРК "Ігла". Про це сьогодні, 9 травня, повідомила пресслужба Національної гвардії України.

"Під час сигналу повітряної тривоги розрахунок мобільної вогневої групи НГУ висунувся на свою позицію. Вже за короткий час було отримано інформацію про наближення повітряної цілі. Гвардієць захопив ціль та здійснив пуск із ПЗРК "Ігла". У результаті чого вдалося збити ворожу крилату ракету Х-55", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що уламки збитої ракети впали у районі населеного пункту Київської області. При цьому частини ракети частково зашкодили об'єктам цивільної інфраструктури.

Тим часом у Нацгвардії зазначили, що завдяки вмілій роботі команди мобільної групи вдалося уникнути жертв серед мирного населення.

"Завдяки майстерній роботі мобільної вогневої групи Нацгвардії вдалося уникнути людських жертв і перетворити на металобрухт чергову російську крилату ракету", — сказано в публікації.

Нагадаємо, голова Офісу президента України Андрій Єрмак 9 травня повідомив, що уламки збитих вночі російських ракет впали в Києві, а також у Київській та Черкаській областях. Зокрема у столиці уламки знайшли у Голосіївському районі на присадибній ділянці та на проїжджій частині у Шевченківському районі.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що в ніч проти 9 травня 15 російських ракет, які атакували Україну, були знищені не над Києвом. За його словами, одну ракету збили на півдні, ще 14 у зоні відповідальності командування "Центр". Таким чином Ігнат спростував інформацію про те, що ворожі ракети були знищені над столицею.