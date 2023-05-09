Підбитий танк та знищена МТ-ЛБ: в ЗСУ показали, як виглядає дорога на Бахмут (відео)

На узбіччі дороги помітна підбита техніка, а на горизонті видно стовпи диму.

Дорогою через Іванівське на Бахмут ледве можна проїхати через велику кількість знищеної техніки. У Telegram-каналі "Бахмутський Демон" опублікували відповідне відео.

У кадрі можна побачити, що на шляху до головної фортеці Донеччини підбитий БТР, МТ-ЛБ та різні транспортні засоби. Також видно, що палає танк. Запеклі бої за комунікації, які з'єднують гарнізон міста з іншими підрозділами Збройними силами України.

Нагадаємо, у мережі 5 квітня показали, як виглядає "дорога життя" до Бахмута. Українські військові підрозділи на той час контролювали певні комунікаційні шляхи до населеного пункту в Донецькій області. У ролику, який знімали з транспортного засобу, можна побачити палаюче місто попереду, що регулярно обстрілюють російські загарбники. Також зафіксовано знищенні інші транспортні засоби.

Також 4 травня у соцмережі показали дорогу на Бахмут. На відео можна побачити перевернутий Bushmaster та підбитий БТР M113. Також зафіксовано бронеавтомобіль Dingo німецького виробництва, який перебуває у використані підрозділів Бундесверу, але також є на озброєнні й інших армій світу, зокрема й Збройних сил України. Також вказано й про знищення МТ-ЛБ, багатоцільового тягача (транспортера), який має доволі легку броню. Це техніка радянського виробництва, яка також використовується підрозділами українських військ.

Аеророзвідники ЗСУ 19 квітня показали Бахмут з висоти пташиного польоту. Жодної вцілілої багатоповерхівки чи підприємства у колись квітучому місті Донецької області не зафіксовано. Російські окупанти повністю знищили населений пункт. Місто було майже повністю вкрито димовою завісою, що утворилася внаслідок тривалих обстрілів. Бахмут з висоти пташиного польоту показали на відео бійці 127-ї окремої бригади територіальної оборони.