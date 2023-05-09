Одностайно: парламент Франції визнав ПВК "Вагнер" терористами (фото)

За це рішення проголосував 331 депутат, проти не було жодного голосу.

Парламент Франції визнав ПВК "Вагнер" терористичною організацією. Про це сьогодні, 9 травня, повідомила пресслужба посольства України у Франції.

Рішення ухвалили у присутності голови ЗС Франції Катрін Колони та посла України у Франції Вадима Омельченка. "За" проголосував 331 депутат, проти не було жодного голосу.

У посольстві сподіваються, що наступним рішенням буде визнання Росії державою-терористом.

"Впевнені, наступним кроком буде визнання Росії державою-терористом. Працюємо над цим із нашими французькими партнерами", — зазначили там.

14 березня Парламент Литви визнав російське збройне угруповання ПВК "Вагнер" терористичною організацією.

У січні 2023 року Мінфін США оголосив ПВК "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією через участь у війні в Україні та підозри у численних воєнних злочинах, скоєних у цій країні.

Нагадаємо, 5 травня Євген Пригожин поскаржився на критичну нестачу боєприпасів у ПВК "Вагнер". Він показав трупи безлічі бійців, які загинули всього за добу, 4 травня, і вилаявся на адресу керівництва ЗС РФ: міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Василя Герасимова.