Україна отримала все необхідне для звільнення своїх територій, — Блінкен

За підрахунками Держсекретаря США, Україна має достатній ресурс для контрнаступу, включаючи зброю та підготовлених бійців.

Україна має всю необхідну зброю та ресурси, щоб звільнити свої території під час контрнаступу. Таку заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен під час спільного брифінгу із міністром закордонних справ Великобританії Джеймсом Клеверлі 9 травня.

Він наголосив, що це його власна оцінка.

"За моїми власними підрахунками, у них (ЗСУ — ред.) є все необхідне для того, щоб продовжувати успішно відвойовувати території, захоплені Росією за останні 14 місяців", — сказав Блінкен.

Держсекретар США акцентував на тому, що йдеться ще й про якісну підготовку військових, що дає гарантію якісного використання зброї.

"Це гарантія того, що українці зможуть обслуговувати системи, які ми їм надаємо, і, звичайно, важливо, щоб у них були правильні плани, знову ж таки, для того, щоб досягти успіху", — додав він.

9 травня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що найвище військове командування ЗСУ вивчає кілька можливих варіантів контрнаступу Сил оборони України.

Також, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українські захисники ведуть ретельну підготовку до майбутнього контрнаступу і збираються його розпочати в той момент, коли настане "відповідний час" для цього. Це допоможе бійцям здобути колосальний успіх.

Нагадаємо, 9 травня українці в окупації розповіли, як росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ. Місцеві розповідають, що у Запорізькій області росіяни все ще займають зайняті позиції та немає ознак виведення військ