Немає впливу: в ISW розповіли, чому Пригожин не вивів ПВК "Вагнер" із Бахмута

На думку американських аналітиків, те, що голова найманців досі не зміг вийти на зв'язок із генералом Суровікіним, якого надали посередником між МО та ПВК, говорить про те, що вплив Пригожина в міністерстві не такий, як він собі уявляв.

Засновник ПВК "Вагнер" досі не вивів найманців із Бахмута Донецької області, попри свої обіцянки, бо не має важелів впливу на російське Міністерство оборони. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті, опублікованому 9 травня.

На думку аналітиків, Пригожин скористався святом "дня перемоги" як можливістю висміяти президента РФ Володимира Путіна та поставити під сумнів його судження. Пригожин згадав постать "щасливого дідуся", який "думає, що він добрий", під час обговорення нестачі боєприпасів і майбутніх перспектив Росії в Україні.

Раніше Пригожин заявив, що ПВК "Вагнер" не буде виведено з Бахмута до раніше заявленого ним терміну — 10 травня, попри те, що Міноборони Росії не надало "Вагнеру" додаткові снаряди. Пригожин заявив 9 травня, що "Вагнер" продовжить боротьбу за Бахмут і відстоюватиме свої вимоги в найближчі кілька днів.

Водночас глава найманців заявив, що "Вагнер" не отримав усієї кількості боєприпасів, нібито обіцяної російським МО в наказі від 7 травня, і стверджує, що 8 травня найманці отримали лише 10 відсотків від боєприпасів. Пригожин додав, що наказ МО РФ погрожував "Вагнеру" зрадою, якщо Пригожин виведе свої війська з Бахмута, що, ймовірно, є однією з причин, чому Пригожин не виконує своєї погрози 5 травня вивести війська з Бахмута. Він також зазначив, що йому не вдалося зв'язатися із заступником командувача театром воєнних дій в Україні та посередником між російським МО та "Вагнером" генералом армії Сергієм Суровікіним.

"Пригожин, імовірно, очікував, що російське МО повністю поступиться його вимогам, ризикуючи відмовитися від своїх власних цілей для регулярних російських сил, але, мабуть, зрозумів, що не може виконати свій ультиматум зараз", — ідеться у звіті.

Як зазначають американські аналітики, глава ПВК "Вагнер" також, імовірно, очікував, що Суровікін зможе змусити російське МО задовольнити його вимоги. Однак його нездатність зв'язатися з Суровікіним вказує на те, що в Пригожина не так багато важелів впливу в російському МО, як він собі уявляв.

Снарядний "голод" ПВК "Вагнер" у Бахмуті

Нагадаємо, 5 травня Євген Пригожин поскаржився на критичну нестачу боєприпасів у ПВК "Вагнер". Він показав трупи багатьох бійців, які загинули за добу, 4 травня, і вилаявся на адресу керівництва ЗС РФ: міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

7 травня Пригожин заявив, що в Міноборони Росії пообіцяли найманцям ПВК "Вагнер" надати боєприпаси, а також генерала Сергія Суровікіна як посередника між найманцями та відомством, а також дозволило діяти на Бахмуті на власний розсуд.

Також 7 травня в ЗСУ заявили, що на бахмутському напрямку російська армія, як і ПВК "Вагнер", не має снарядного голоду. Поведінка засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та всі неподобства пояснюються проблемою з кадрами.

На думку американських ЗМІ, Кремль свідомо дозволяв Пригожину критикувати чиновників, оскільки це відповідало стратегії Путіна щодо поділу політичної території та бойового поля в Україні на окремі конкурентні групи, щоб жодна з них не стала надто сильною.

Нагадаємо, 9 травня голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин укотре заявив про брак боєприпасів і згадав про "дідуся, який думає, що йому добре". На кадрах опублікованого відео голова ПВК показав боєприпаси, що лежать на землі та які військове керівництво накопичує на складах і не віддає військам.