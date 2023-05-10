В Україні загинуло 300 тисяч солдат ЗСУ, – кандидат у президенти США (відео)

Роберт Кеннеді-молодший також стверджує, що російсько-українська війна забрала життя щонайменше 40 тисяч мирних жителів.

За даними кандидата в президенти США Роберта Кеннеді-молодшого, у війні між Україною та Російською Федерацією загинули 300 тисяч солдат ЗСУ та 40 тисяч мирних українців. Про це він сказав в ефірі американського телеканалу Fox News.

Роберт Кеннеді-молодший заявив, що йому не подобається політика нинішнього американського лідера Джо Байдена щодо України. За його словами, це "погано для українського народу".

"Ми вбили 300 000 українських військовослужбовців і 14 000 мирних жителів у геополітичних махінаціях неоконсерваторів — у нашій власній змові, щоб спробувати позбутися Путіна і виснажити російську армію", — сказав політик.

Роберт Кеннеді-молодший висловився про війну в Україні

Втрати ЗСУ: що говорять у Міноборони України

Згідно із заявою міністра оборони України Олексія Резнікова від 16 квітня, кількість втрат ЗСУ за час повномасштабної війни в Україні менша за кількість жертв землетрусу в Туреччині.

"Звичайно, у нас є втрати, ми ж воюємо. Але вони набагато менші за російські. Я не можу назвати вам цифру, але можу запевнити, що загальна кількість менша, ніж кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині", — сказав Резніков.

Раніше, 15 квітня, глава МЗС Туреччини Сулейман Сойлу сказав CNN Turk, що внаслідок руйнівного землетрусу на території його країни загинуло 50 тисяч 399 людей.

Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ від 29 квітня, втрати російської армії перевищили 190 тисяч людей. При цьому реальні втрати окупантів можуть бути вищими за офіційні дані.

Ми також писали 5 травня про те, що за словами Олексія Резнікова, делегація РФ відмовилася забирати тіла своїх загиблих військовослужбовців із території України під час переговорів у Білорусі в перші дні повномасштабного вторгнення. Міністр наголосив, що росіяни приховували втрати від Володимира Путіна.