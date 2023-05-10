Богуслаєв попросив Офіс Президента додати його до списку на обмін з РФ, – розслідування (фото)

Журналісти проєкту "Схеми" вважають, що, як людина зі знаннями української конструкторської галузі щодо будівництва гелікоптерів, Богуслаєв може допомогти російським військам дістати двигуни до бойових вертольотів.

Колишній президент "Мотор Січі" В’ячеслав Богуслаєв попросив додати його до спсику на обмін з Росією. Про це 10 травня йдеться у розслідуванні журналістів "Схеми".

Вони дізналися, що екскерівник стратегічного українського підприємства зовсім не проти відправитися в РФ. У відповідній заяві він звернувся з проханням щодо обміну.

"Ймовірно, Богуслаєв розуміє свою цінність для Росії, пропонуючи себе на обмін", – зазначили журналісти.

Як людина зі знаннями щодо будівництва гелікоптерів і загалом українську конструкторську галузь, він може допомогти ворогу й далі вбивати українців. Журналісти звернули увагу, що дням в Росії заговорили про кризу у галузі будівництва вертольотів. Проблема стосується саме двигунів для російських гелікоптерів.

Нині Богуслаєв перебуває в СІЗО. Його звинувачують у пособництві державі агресору, колабораційній діяльності, сприянню діяльності терористичної організації та протидії ЗСУ.

Заява Богуслаєва щодо обміну в Росію Фото: Скрін відео

Справа "Богуслаєва"

В'ячеслав Богуслаєв, як з'ясували журналісти медіа, продовжував торгувати двигунами для російських бойових гелікоптерів навіть після початку російсько-української війни. Своїми діями він послаблював обороноздатність українського війська. Колишній президент "Мотор Січі" блокував передавання вертольотів українським розвідникам, проте продавав двигуни до Росії, які ставили на бойові вертольоти ЗС РФ. За інформацією розслідувачів, у квітні 2022 року керівник стратегічно важливого підприємства "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв блокував передавання вертольота Мі-2 українській розвідці для виконання бойових завдань на фронті.

Нагадаємо, 1 квітня президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва та 200 росіян. Посадовця звинуватили у реалізації в РФ авіадвигунів, які ставили на бойові гелікоптери.