"Мова про ядерну державу": Путіна ніхто не наважиться заарештувати, — Пєсков (відео)

За словами речника Кремля, важко уявити, що хтось серйозно замислюється про застосування ордера Міжнародного кримінального суду щодо російського президента. МКС він назвав "маріонеткою колективного Заходу".

Речник Кремля Дмитро Пєсков сумнівається, що ордер Міжнародного кримінального суду в Гаазі, виписаний на ім'я російського президента Володимира Путіна, буде застосований. Про це повідомляє сербський телеканал ATV.

Пєсков згадав про ядерний статус РФ і сказав, що є деякі країни, які мають дуже сильний дефіцит суверенітету, і тому можуть прагнути виконати ордер на арешт Путіна, якщо їм представиться можливість.

"Але все-таки тут йдеться про одну з найбільших країн світу, про одну з найбільших ядерних держав світу, — пояснив Пєсков. — І важко уявити, що хтось серйозно замислиться про те, щоб цей ордер застосувати".

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Він нагадав, "що Росія не країна Римського статуту, ми не визнаємо, власне, як і багато інших країн".

Представник Кремля також назвав МКС маріонеткою в руках так званого колективного Заходу, яка використовується для того, щоб посилити тиск на РФ.

Нагадаємо також, що посол з особливих доручень Антон Кориневич заявив, що, крім президента РФ, Україна очікує побачити на лаві підсудних Сергія Лаврова та Михайла Мішустіна. Але на російських пропагандистів, за словами посла, переслідування суду не поширюється.

Раніше повідомлялося, що представники Південної Африки попросили Путіна не відвідувати саміт BRICS через виписаний ордер на його арешт. Керівництво ПАР проконсультувалося з юристами щодо своїх зобов'язань заарештувати російського президента, якого МКС звинувачує в депортації дітей з України.

Також стало відомо, що ПАРЄ офіційно визнала ордер на арешт Путіна. 27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила спеціальну резолюцію. Необхідно створити умови для безпечного повернення українських дітей, зупинити ці злочини та покарати винних, заявили представники ПАРЄ.