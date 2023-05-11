Побачимо прильоти в Криму: Storm Shadow точно б'ють по об'єктах в межах 290 км, – експерт (відео)

Крилата ракета показала ефективні результати знищення наземних цілей в Іраку. Перед влученням снаряд включає тепловізійну головку самонаведення, яка фотографує об'єкт, пояснив військовий експерт Антон Міхненко.

Ракети Storm Shadow дадуть ЗСУ можливість точно вражати цілі окупантів на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму. Про це сказав 11 травня в ефірі телеканалу ICTV військовий експерт, редактор англомовного журналу Ukrainian Defense Review Антон Міхненко.

"Це ракета виробництва MBDA, європейський концерн, у якому присутні французи, італійці та британці. Ракета прийнята на озброєння армії Великобританії та показала ефективні результати щодо знищення наземних цілей в Іраку", — поінформував Міхненко.

Вага ракети класу "повітря — земля" — 1,3 тонни, а бойової частини — близько 450 кг. Дальність польоту – 560 кілометрів. Експортна версія SCALP EG обмежена дальністю до 290? саме вони будуть на озброєнні у ЗСУ.

Цікава Storm Shadow тим, що летить до цілі, огинаючи поверхню та роблячи петлю зверху, повідомив фахівець.

"Перед потраплянням у ціль включається тепловізійна головка самонаведення, яка порівнює фото в пам'яті снаряда з фото наземної мети. Після цього ракета завдає удар. Це забезпечує максимальну точність і мінімізацію ризику ураження цілей поблизу", — пояснив експерт.

ЗСУ зможуть точно вражати цілі ЗС РФ на тимчасово окупованих територіях України

Завдяки таким снарядам ЗСУ зможуть точно вражати цілі ЗС РФ на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у Криму, додав Міхненко.

Бомбардувальник Су-24М, які перебувають на озброєнні української армії, здатні нести цей тип ракет, зазначив він.

Як правило, Storm Shadow використовують із французькими винищувачами Dassault Rafale та британськими Eurofighter Typhoon, резюмував Міхненко.

Постачання ракет Storm Shadow: британці заборонили ЗСУ бити по Росії

Американський телеканал CNN з посиланням на джерела повідомив, що Лондон погодився відправити Києву крилаті ракети за умови, що ЗСУ не битиме ними по об'єктах на території Росії.

"Британський уряд ясно дав зрозуміти, що це лише відповідь на навмисні напади Росії на цивільну інфраструктуру. Це абсолютно пропорційна відповідь", — заявив CNN західний чиновник.

За його словами, Великобританія отримала від уряду України запевнення у тому, що ракети використовуватимуться лише на суверенній українській території. Британська влада неодноразово підтверджувала, що Крим — це територія України, яку незаконно анексувала Росія.

Ракети Storm Shadow змінять правила гри та дадуть Україні нові можливості

Інший співрозмовник уточнив, що ракети Storm Shadow змінюють правила гри та дадуть Україні можливості, про які вона просила практично від початку великої війни з РФ. Київ неодноразово просив американські ракети ATACMS, що вражають цілі на відстані до 300 км.

До постачання Storm Shadow найбільш далекобійною зброєю, яку Україна отримала від західних союзників, були реактивні системи залпового вогню HIMARS та снарядами GMLRS із дальністю стрілянини понад 80 кілометрів.

Нагадаємо, що 11 травня міністр оборони Великобританії Бен Воллес офіційно підтвердив безоплатну передачу ЗСУ ракет Storm Shadow. Україна має право захищатися, наголошував чиновник.

Кремль досить нервово відреагував на постачання Великобританією крилатих ракет Storm Shadow. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков пригрозив "адекватною відповіддю" ЗС РФ на це озброєння.

Фокус в окремому матеріалі докладно розбирав, як розробляли ракети Storm Shadow, у чому їх особливості та чи є у ЗСУ носії для їх запуску.