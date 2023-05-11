"Принесе із собою шторми": Резніков оцінив постачання Україні ракет Storm Shadow

Керівник Міноборони України заявив, що з Великої Британії в бік України рухається циклон, який принесе із собою шторми завдяки ракетам Storm Shadow, які отримали Повітряні сили ЗСУ.

Олексій Резніков, міністр оборони України, натякнув, що завдяки британським ракетам великої дальності Storm Shadow на фронті відбудуться значні зміни. Подробиці він повідомив 11 травня у Twitter.

Він у своєрідному стилі прокоментував постачання необхідного нашій армії озброєння. З його слів, з Великої Британії в бік України "рухається циклон, що принесе із собою шторми".

"Прогноз погоди пророкує циклон, що рухається з Великої Британії в бік України, який принесе із собою шторми. Через Shadow of the Storm прорветься сонячне світло нашої свободи та проллє світло на нашу перемогу", – написав Резніков у своєму мікроблозі.

Характеристики ракети Storm Shadow

Ракета дальнього радіусу дії Storm Shadow розроблена у кооперації Великої Британії та Франції. Ще на початку 90-х років XX століття почалася відповідна робота по створенню озброєння. Ракети використовували під час бойових дій в Іраку 2003 року та Лівії у 2011 році.

Дальність Storm Shadow становить до 300 км. Застосування озброєння на такій відстані дає Україні можливість завдавати ударів углиб окупованої російською армією території. Вага ракети Storm Shadow – 1,3 тонни. Запускається ракета повітряного базування з винищувачів радянського виробництва, які стоять на озброєнні ЗСУ. Британські ракети Storm Shadow виробляють на заводі компанії MBDA у місті Стівенідж. Орієнтовна їхня вартість – 2 млн фунтів стерлінгів (2,29 млн євро). Серед особливостей ракети Storm Shadow її дальність — до 560 км для ЗС Франції та Великобританії та понад 250 км на експорт іншим країнам-замовникам.

Нагадаємо, військовий експерт Антон Міхненко розповів, що британська крилата ракета показала ефективні результати знищення наземних цілей в Іраку. Особливістю цієї зброї є те, що перед влученням снаряд включає тепловізійну головку самонаведення, яка фотографує об'єкт. Цікава Storm Shadow тим, що летить до цілі, огинаючи поверхню та роблячи петлю зверху.