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Міноборони замовить виробництво танків БМ "Оплот" для ЗСУ, – Резніков (фото)

Фото: Міноборони України | Олексій Резніков переконаний, що серед "танкової коаліції" має бути український "Оплот"

За словами міністра оборони, серед "танкової коаліції", має бути українська техніка, така як танк БМ "Оплот".

Міністр оборони Олексій Резніков під час візиту у Харківську область заявив, що в "танковій коаліції" має бути український танк. Про це повідомляє пресслужба Міноборони у Фейсбуці.

Резніков перебував з візитом на Харківщину разом з директором концерну "Укроборонпром" Юрієм Гусєвим, головою Харківської ОВА Олегом Синєгубовим та головою Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександром Завітневичем. Вони взяли участь в тестуванні українського танка БМ "Оплот".

Фото: Міноборони України

Міністр заявив, що він любить кухню і музику різних народів світу, однак в промисловості він "українопротекціоніст".

"Я переконаний, що в танковій коаліції у перших рядах повинен бути саме український танк, як-от БМ "Оплот". На фронті обов’язково має бути броньований кулак, адже найголовніша цінність – це збереження життя наших захисників і захисниць. … Тому ухвалено рішення, що МОУ замовить в "Укроборонпрому" для українського війська "Оплоти", — заявив Олексій Резніков.

Також він додав, що завдяки роботі підприємствам "Укроборонпрому", Україна змогла вистояти в перші місяці війни. Перше важке озброєння Захід почав постачати Україні лише в кінці весни 2022 року.

Вогонь зі 125-мм гармати КБА-3
Фото: Міноборони України

БМ "Оплот" — це український танк, розроблений силами Харківського конструкторського бюро машинобудування. Машина номінально знаходиться на озброєнні української армії, однак з 2009 року ЗСУ отримали лише одну машину. До того ж після початку російсько-української війни у 2014 році постало питання імпортозаміщення російських деталей в БМ "Оплот".

Основні характеристики БМ "Оплот":

  • гармата — 125-мм КБА-3 з керованими ракетами "Комбат"
  • двигун — 6ТД2 на 1200 к.с.
  • дальність ходу — 450 км
  • максимальна швидкість — 70 км/г

Нагадаємо, 11 травня Олексію Резнікову показали танк БМ "Оплот" на одному з полігонів у Харківській області.

19 жовтня 2021 року "Укрспецекспорт" відвантажив український "Оплот" у США. Контракт на постачання був підписаний ще у 2018 році.