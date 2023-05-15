Не тільки снаряди HIMARS: Міноборони РФ прозвітувало про знищення ракети Storm Shadow

Російські військові нібито перехопили британську ракету, яку у Повітряних силах ЗСУ порівнювали з Х-101. Дві таких ракети, за версією окупантів, атакували Луганськ.

Міністерство оборони Росії заявило про "перехоплення" далекобійної ракети Storm Shadow. Про це відомо зі звіту, опублікованого пресслужбою відомства у соцмережах 15 травня.

У ворожому міністерстві розповіли, що російські війська нібито перехопили одну крилату ракету великої дальності Storm Shadow. Також у пості йдеться про нібито перехоплення семи протирадіолокаційних ракет HARM та десяти снарядів HIMARS, а також ліквідацію українських безпілотників.

15 травня представники окупаційної влади у Луганській області заявляли про нібито обстріл Луганську з застосуванням двох далекобійних ракет Storm Shadow. Однак у пості не йшлося, що одну з ракет вдалося збити.

Чи могла РФ збити Storm Shadow?

Політичний оглядач Олександр Коваленко пояснив, що Storm Shadow фактично перебувають у недосяжності для російських систем ППО через низьку висоту польоту. За його словами, збиття цих ракет силами РФ можна було б вважати унікальним випадком.

"Насамперед це пов'язано з тим, що ракети мають можливість польоту на наднизьких висотах — від 30 метрів, а додаткові системи дозволяють їм високоефективно огинати рельєф. У російських засобів ППО, зокрема, умовно сучасних, таких як С-400, можливість виявлення та знищення об'єктів починається з планки 40 метрів", — зазначив він.

Нагадаємо, 15 травня представник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про переваги Storm Shadow. Він порівняв британські ракети з російськими Х-101.

Постачання ракет Storm Shadow Україні офіційно підтвердили у Міноборони Великобританії. Британський міністр заявив, що українці "мають право захищатися".