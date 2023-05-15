Путін може застосувати хімічну зброю при успіхах ЗСУ у контрнаступі, — Воллес

Глава британського Міноборони побоюється, що Кремль вдасться до нетрадиційних систем озброєнь. Як приклад він згадав, як армія Росії масово труїла сирійців, допомагаючи режиму Асада.

Російське військове командування може застосувати хімічну зброю у разі успішного контрнаступу Збройних сил України. Про це сказав 15 травня міністр оборони Великобританії Бен Воллес, виступаючи в парламенті.

Британська влада, як сказав чиновник, дуже насторожено ставиться до побоювань і можливостей РФ вдатися до нетрадиційних систем озброєнь в Україні.

"Ми готові, міжнародна спільнота регулярно спілкується, ми співпрацюємо з НАТО та підвищуємо нашу готовність", — зазначив Воллес.

Глава Міноборони згадав як Росія застосувала хімічну зброю в Сирії та отруїла у Солсбері у березні 2018 року колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочку Юлію.

"Якщо контрнаступ буде успішним, президент Росії Володимир Путін може вдатися до систем нетрадиційної зброї, таких як хімічна та біологічна зброя, як він зробив у Сирії", — зазначив Воллес.

Світ завжди має бути насторожі щодо російських військових та Путіна. Застосування Росією хімічної зброї у Сирії було поворотним моментом, додав він.

Нагадаємо, що 5 травня російське Міноборони звинуватило США у "вербуванні" українських фахівців для створення зброї масової поразки. Північно-західна лабораторія Міненерго США нібито керувала проєктами з вивчення низки хвороб.

Українські хакери з "Кіберопору" у березні цього року показали докази застосування росіянами хімічної зброї в Україні. Один із військових РФ "засвітив" скидання газової гранати К-51 дроном.

Генштаб ЗСУ у листопаді минулого року повідомляли про точкове застосування ЗС РФ хімічної зброї на фронті. Бойові речовини можуть вражати органи зору та дихання.