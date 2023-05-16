Обстріл Києва 16 травня: перші подробиці російської ракетної атаки

За даними столичного мера Віталія Кличка, внаслідок атаки ЗС РФ постраждали люди, а також були пошкоджені будинки та автомобілі. Уламки ракет впали у кількох районах міста.

У ніч проти 16 травня Збройні сили Російської Федерації атакували територію України. В українській столиці пролунала серія вибухів, повідомив кореспондент Фокуса.

Незабаром керівник Офісу президента України Андрій Єрмак написав, що у Києві працює протиповітряна оборона, а також закликав українців не знімати та не викладати відео з ворожою атакою.

За даними Київської міської військової адміністрації, падіння уламків зафіксовано в Оболонському, Шевченківському, Солом'янському та Дарницькому районах української столиці.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що вибухи пролунали у Солом'янському районі. Крім того, у Шевченківському районі столиці на територію зоопарку впали уламки ракети.

За словами столичного мера, через падіння уламків російської ракети в Солом'янському районі спалахнуло кілька автомобілів і пошкоджено будівлю площею 200 квадратних метрів.

Міський голова також зазначив, що внаслідок падіння уламків ракети в Дарницькому районі, пошкоджено два автомобілі. У лісопарковій зоні цього району столиці також зафіксовано уламки безпілотника.

Інформацію про падіння уламків на автомобілі у Дарницькому районі також підтвердили у КМВА.

За словами Віталія Кличка, попередньо відомо про трьох постраждалих через російську атаку в Солом'янському районі Києва.

Пізніше мер також повідомив, що про роботу української ППО з ворожих безпілотників на південь від Борисполя.

Нагадаємо, що у суботу, 13 травня, російські військові обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, поранено ще 10.

Раніше, 13 травня, Хмельницька область зазнала ворожого обстрілу. Під удар окупантів потрапили об'єкти цивільної інфраструктури та промислові об'єкти, а також багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки.

Ще ми писали про те, як жителі Херсона живуть під щоденними обстрілами російських окупантів.