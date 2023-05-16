Український літак "Руслан" доставив у Польщу установки HIMARS (фото)

Відомо, що літак "Шопен", яий прибув до Варшавського аеропорту, прикрашав напис "Be brave like Kherson". Установки HIMARS спрямують на озброєння 16-ї механізованої дивізії Повітряних сил Польщі.

15 травня найбільший у світі літак Ан-124 "Руслан" із флоту авіакомпанії "Антонов" доставив до Польщі перші установки американської реактивної артилерійської системи HIMARS. Про це повідомляє пресслужба Варшавського аеропорту "Шопен".

Відомо, що військові з Польщі замовили доставку 500 установок HIMARS для Війська Польського із США. Вчора в аеропорт прибули перші 5. Комплекси будуть спрямовані на озброєння 16-ї механізованої дивізії Повітряних сил Польщі, підрозділи якої дислокуються в північно-східній Польщі.

За інформацією видання avianews.com, вантажний літак Ан-124, який здатний перевозити нестандартні та негабаритні вантажі з великою вагою, прибув до аеропорту з написом "Be brave like Kherson".

Наразі флот авіакомпанії "Антонов" виконує польоти на 5 літаках Ан-124 та базується в німецькому аеропорту Лейпцига.

Фото: Chopin Airport, WAW

Під час російської окупації базового аеродрому "Антонова" в Гостомелі один із "Русланів" був пошкоджений. Авіалайнер на момент вторгнення армії РФ перебував у ангарі аеропорту.

На початку березня 2023 року вдалося дізнатися, як один із надважких вантажних літаків Ан-124 "Руслан" вдалося врятувати від російського обстрілу за лічені години до початку повномасштабного наступу.

Нагадаємо, найбільшим вантажним літаком у світі до початку повномасштабного вторгнення РФ був Ан-225 "Мрія" з флоту ДП "Антонов". Авіалайнер було знищено російськими окупантами під час атаки на Гостомель наприкінці лютого 2022 року.

27 лютого стало відомо, що в Україні збираються збудувати новий літак АН-225 "Мрія", і робота над ним уже почалася.