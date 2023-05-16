"Найстрашніше": 80% слів Пригожина є чистою правдою, — Буданов (відео)

Глава української військової розвідки визнав, що найефективнішими із сил противника є саме "вагнерівці".

Є речі, які сприймаються двояко, але 80 відсотків з того, що говорить голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин можна назвати чистою правдою. Таку заяву зробив керівник української військової розвідки Кирило Буданов сьогодні, 16 травня, медіа "Різні люди".

"Є незручні моменти навіть для мене, і мені не приємно це визнавати, але ПВК, яку називають "Вагнер" показала свою максимальну ефективність, на відміну від ЗС РФ", — сказав він.

Буданов також додав, що "вагнерівцям" не дають снарядів та підтримки із "заздрості", і МО робить все, щоб стерти підрозділи Пригожина.

16 травня депутат Держдуми Росії Василь Власов заявив, що керівництво ПВК "Вагнер" забезпечує своїх бійців якіснішим спорядженням та екіпіруванням порівняно з Міноборони РФ

Нагадаємо, 5 травня в мережі з'явився відеоролик, на якому голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин показав трупи своїх найманців, а також обматюкав міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу Василя Герасимова.

Також нагадаємо, 9 травня, політолог Ярослав Макітра заявив, що Пригожин зміг зробити свою успішну інформаційну кампанію для радикальних прихильників війни та має більше шансів, ніж усі російські ліберали та лідер російської опозиції Олексій Навальний.