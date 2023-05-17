Намагався применшити: в ISW оцінили реакцію Пригожина на статтю про його зв'язок із ГУР

Американські аналітики вказали на те, що засновник ПВК "Вагнер" назвав інформацію про "злив" позицій ЗС РФ "зовсім не секретною" і водночас висловив сумніви щодо справжності даних розвідки США.

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин спробував применшити інформацію про свою співпрацю із Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 16 травня.

Автори звіту проаналізували відповідь Євгена Пригожина на запитання журналістів The Washington Post щодо витоку секретних документів Пентагону, в яких згадуються його контакти з українською розвідкою.

У виданні попросили Пригожина прокоментувати дані про те, що він нібито пропонував українцям розкрити позиції ЗС РФ в обмін на відхід ЗСУ з Бахмута.

У відповідь засновник ПВК "Вагнер" заявив, що інформація про позиції військ "зовсім не секретна" у сучасній війні та може бути отримана із супутникових знімків, намагаючись применшити свої контакти з ГУР.

"Парадоксальним чином Пригожин також спробував спростувати правдивість документів американської розвідки, що просочилися, стверджуючи, що молодший офіцер США не мав би доступу до таких секретних документів", — зазначили аналітики.

Нагадаємо, що газета The Washington Post вирішила видалити фрагмент розмови президента України Володимира Зеленського, опублікований на сайті видання 13 травня, щодо контактів Головного управління розвідки Міноборони та Євгена Пригожина, проте попередня версія матеріалу збереглася в інтернет-архівах.

Проте У Головному управлінні розвідки Міноборони України назвали публікацію WP "вкиданням". Представник ГУР Андрій Юсов запропонував відповісти на запитання: кому зараз на користь обговорювати подібні речі, маючи на увазі зв'язок ГУР із "вагнерівцями".

Своєю чергою спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що інформація про контакти Євгена Пригожина з ГУР "схожа на чергові "качки". Він заявив, що навіть шановні видання останнім часом "не гребують цим".