Танки ЗСУ влучили у склад із боєприпасами ЗС РФ під Бахмутом (відео)

Танковим підрозділам 3 ОШБр Збройних сил України вдається ефективно знищувати російські склади БК у найгарячішій точці лінії фронту на Донеччині.

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади Збройних сил України й надалі знищують склади з боєкомплектами російських військ поблизу Бахмута. Відео роботи танкових екіпажів опублікувала пресслужба підрозділу у Facebook.

У повідомленні зазначено, що важкій бронетехніці вдалося знищити ще один склад з боєприпасами. Це дозволить зменшити спроможності ворога на Бахмутському напрямку.

"Мені нравицця, як воно горить", – йдеться у дописі.

3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ у війні з Росією

Підрозділ українського війська бере учать в активних бойових діях поблизу Бахмута. Воїни регулярно знищують техніку та особовий склад ворога. У соцмережах можна знайти відео, у якому бійці 3 ОШБр регулярно потрапляють під обстріли російської артилерії, але не здають позиції. У найгарячішій точці фронту українські військові з танків розстрілюють загони супротивника, що засіли і ховаються в напівзруйнованих будинках міста. Завдяки їхнім професійним діям вдалося ліквідувати близько сотні окупантів з 72-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ та ПВК "Вагнер", знищити склади з боєкомплектом, міномети та кілька одиниць БМП російських підрозділів.

Нагадаємо, 17 квітня у 3-й ОШБр показали відео роботи танків по російської армії під Бахмутом. Екіпажі бронетехніки провели стрільбу по відповідних цілях у лісосмузі та на пагорбах. Вогонь українські захисники вели з далекої відстані, тому ефективність могла бути низькою, але завдяки професійним навичками вдалося знищити ворогів.

Також 10 квітня у 3-й ОШБр ЗСУ показали, який вигляд мають вуличні бої в місті Бахмут. Українські захисники продемонстрували, що відбувається у фронтовому місті Донецької області, за яке ведуться запеклі битви. На відео можна побачити, що усі будівлі у населеному пункті зруйновані.