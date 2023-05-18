Турецька армія отримала перший модернізований власними силами винищувач F-16 (відео)

Літаки будуть служити ВПС з новими можливостями, а в майбутньому й з турецьким арсеналом ракет та бомб, зазначив голова оборонної промисловості Ісмаїл Демір.

В Туреччині успішно модернізували перший літак F-16 зусиллями вітчизняної промисловості. Про це повідомив голова оборонної промисловості Ісмаїл Демір у твіттері.

Військово-повітряні сили Туреччини отримали перший модернізований F-16.

"Відтепер наші F-16 продовжуватимуть служити нашим ВПС з більш досконалими і модернізованими можливостями. Подарунок до турецького століття!" — підписав відео Демір.

Арсенал F-16 буде складатися з турецьких крилатих ракет та бомб, наприклад, ракети Atmaca. Окрім цього подальша модернізація F-16 Block 30 Özgür буде пришвидшуватися. Окрім вітчизняних боєприпасів літак отримає турецьку авіоніку та електрооптичні системи. Також для модернізації спеціально розробили програмне забезпечення.

Ракетне озброєння F-16 Фото: скриншот

У виданні Savunmasanayist додають, що на наступних етапах будуть модернізувати літаки не тільки версії Block 30, але й сучасніші Block 40 та Block 50. У виданні перерахували, які турецькі системи будуть у винищувачі:

бортовий компʼютер;

блок системного інтерфейсу;

верхня передня панель управління кабіни пілота;

паливний гідравлічний манометр, дисплей індикаторів двигуна;

індикатор аварійної ситуації;

пристрій звукової безпеки;

система ідентифікації "свій-чужий" (IFF);

багаторежимний приймач;

інерціальна навігаційна система;

блок заглушення інтерфейсів.

Демонстрація винищувача

Нагадаємо, 18 квітня ЗМІ писали, що США все ж дозволили продаж пакета модернізації для турецьких F-16.

18 травня у NYT заявили, що США не дозволяють союзникам розпочати навчання українських льотчиків на літаках F-16.