Незважаючи на загрози життю: екскомандир "Вагнера", який втік до Норвегії, захотів до Росії

За словами Медведєва, він не зміг знайти мир та спокій у Норвегії, залишивши армію та війну позаду. Найближчим часом він подасть необхідні документи для повернення до Російської Федерації.

Колишній командир російської ПВК "Вагнер" Андрій Медведєв, який подав прохання про надання притулку в Норвегії, висловив бажання повернутися до Росії, навіть якщо це може становити небезпеку для його життя. Про це повідомили у виданні Reuters.

Андрій Медведєв заявив, що він почував себе "хлопчиком у великій грі" і більше не бажає залишатися її частиною.

"Нещодавно я вирішив, що готовий повернутися до Росії. Я звернувся до російського посольства в Осло за допомогою, щоб мені допомогли повернутися", — заявив Медведєв.

Він також наголосив, що це рішення було ухвалене ним самостійно.

"Я сподівався, що зможу знайти тут (у Норвегії. – Ред.) мир та спокій, що зможу залишити всю політику, війну, армію позаду, але якось не вийшло", – сказав Медведєв.

За його словами, у четвер він має намір подати необхідні документи для повернення до Російської Федерації.

"Побачимо, що буде в Росії. Якщо мене вб'ють – добре. Не вб'ють – велике спасибі. Якщо житиму – ще більше спасибі", – додав він.

Екс-командир "Вагнера" Андрій Медведєв: що про нього відомо

26-річний чоловік став першим відомим бійцем ПВК "Вагнер", який зміг залишити Російську Федерацію після участі у війні в Україні. У січні 2023 року він перетнув кордон з Норвегією і потім подав прохання про надання притулку на території цієї країни.

Після прибуття в Норвегію, він спочатку знаходився під захистом у конспіративній квартирі, а пізніше був переведений в імміграційний центр, що охороняється.

Нагадаємо, що 6 квітня поліція Швеції затримала і помістила до міграційної в'язниці екс-командира ПВК "Вагнер" Андрія Медведєва, який втік із РФ.

31 січня Андрій Медведєв вирішив вибачитись перед українцями, які проживають на території Норвегії. Все через протести, які почала організовувати українська діаспора у країні. Вони проти того, щоб колишній боєць ПВК "Вагнер" отримав притулок після скоєних злочинів.