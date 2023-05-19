Terminator все ще у строю: чому турецькі ВПС експлуатують винищувачі 3 покоління (фото)

Турецькі літаки F-4E Terminator 2020 в строю майже 50 років й вони літатимуть ще щонайменше до 2030 року.

На останніх навчаннях в Туреччині Anatilian Eagle показали винищувач 3 покоління F-4 Phantom, який досі знаходиться в строю. Про це повідомляє The War Zone.

Літак F-4E Phantom II — це розробка компанії McDonell Douglas. Турецькі ВПС експлуатують літаки вже майже 50 років, і як зазначають у виданні, це є винятковим терміном служби для фронтових винищувачів третього покоління. Колись вони панували у небі, однак зараз для них все більше загроз від більш сучасних супротивників. На початку місяця у Туреччині пройшли великі навчання з іншими країнами, де і показали F-4.

Залучені літаки до навчань Anatolean Eagle

Під час маневрів країни-учасниці відпрацьовують ведення умовних бойових дій, щоб зменшити втрати льотчики під час реальних боїв. Особливістю навчань є їхній масштаб — 120 на 216 морських миль.

Мапа військових навчань Фото: Elisabeth Gosselin-Malo

Це дозволяє залучати понад 60 літальних апаратів. У цьому році у навчаннях брали участь Великобританія, Азербайджан, Пакистан, Катар та ОАЕ. Всі вони використовували власні винищувачі. Азербайджанські льотчики на штурмовиках Су-25 беруть у навчаннях другий рік поспіль. На літаках є мітки, які означають успішне відпрацювання по вірменським цілям під час війни у 2020 році.

Су-25 з бойовими позначками Фото: Elisabeth Gosselin-Malo

Чому F-4 Phantom II досі в строю турецьких ВПС?

Наприкінці 1990-х років ВПС Туреччини розпочали глибоку модернізацію 54 літаків F-4E за 632 млн доларів. Її виконувала ізраїльська компанія Israel Aerospace Industries. Проєкт отримав назву F-4E 2020. Близько половини з 54 винищувачів були оновлені до конфігурації Terminator 2020. Вони отримали сучасну авіоніку, навігацію та радіоантени. Окрім цього літаки стали носіями ізраїльських ракет AGM-142 Popeye класу "повітря-земля", AGM-65A/B Maverick класу "повітря-земля" та бомби з лазерним наведенням GBU-10/12 Paveway.

F-4E Phantom II Фото: Elisabeth Gosselin-Malo

Наразі у строю знаходиться від 30 до 40 літаків F-4E Phantom II. Їх планують тримати в боєздатному стані принаймні до 2030 року через виключення США з програми F-35, а також потрібний час для турецького літака TF-X.

"Ми все ще активно використовуємо F4-E-2020, оскільки його авіоніка була ретельно вдосконалена в роль "повітря-земля". Оскільки він також оснащений блоками ECM самозахисту, ми в основному покладаємося на нього як на супровід "повітря-повітря". Як під час навчань AE, так і в реальних операціях ми координуємо та виконуємо польоти як з національними, так і з міжнародними засобами, такими як F-16 і БПЛА", — сказав начальник Управління зі звʼязків із громадськістю ВПС Туреччини майор Акбай.

Нагадаємо, 2 травня турецький винищувач 5 покоління отримав офіційну назву Kaan. В найближчі роки завершаться випробування бойового літака.

18 травня турецька армія отримала перший модернізований власними силами винищувач F-16.