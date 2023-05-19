Зроблена з бетону: у канцелярії Дуди дізналися, з чого складається ракета РФ, що впала

Вибухівки у снаряді, що впав під Бидгощем, не було. Таку модель ракети могли запустити, щоб заплутати українські системи ППО, вважає глава канцелярії Павло Шрот.

У Польщі під Бидгощем знайшли боєголовку ракети, яка впала шість місяців тому. Про це повідомив 19 травня глава канцелярії президента країни Павло Шрот в ефірі радіо RMF FM.

Вибухівку у снаряді не знайшли – замість неї туди залили бетон. Наразі боєголовка проходить експертизу, повідомив чиновник.

Шрот назвав знахідку "вершиною російських технічних можливостей" та припустив, що ЗС РФ розраховували обдурити українську протиповітряну оборону.

"Я думаю, ракету з бетону випустили спеціально. Ця стара модель ракети могла спантеличити українські ППО", — пояснив він.

Шрот заявив, що у канцелярії президента Анджея Дуди немає клопотань про звільнення генералів чи міністра національної оборони після інциденту з ракетами у польському селі Переводів.

"Представники уряду відкрито кажуть, що з урахуванням позиції президента подання подібних запитів на даний момент не обґрунтовано. Ми маємо закрити цю справу, яка завдає шкоди інтересам нашої батьківщини", — резюмував Павло Шрот.

Нагадаємо, що Анджей Дуда збирався 15 травня серйозно говорити з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом про ракети, що впали у Переводові 15 листопада минулого року, у день масованого удару армії Росії по Україні.

Падіння двох ракет забрало життя двох громадян Польщі — 60-річного Богуслава Воса та його друга, 62-річного Богдана Чупека.

За словами Дуди, поляки мають бути готовими до повторення таких ракетних падінь. Запобігти трагедії у Переводові було практично неможливо.