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ЗС РФ атакували Київ дронами: на даху дев'ятиповерхового будинку спалахнула пожежа

Фото: Twitter | Київ зазнав російської атаки БПЛА

За даними глави КМВА Сергія Попка, площа загоряння на території житлового будинку склала 80 квадратних метрів. Пожежа спалахнула через падіння уламків.

У ніч проти 20 травня Збройні сили Російської Федерації атакували Київську область безпілотними літальними апаратами. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

"Загроза атаки дронів! Працюють сили ППО", — повідомили в ОВА.

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Про роботу протиповітряної оборони в українській столиці повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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За його словами, внаслідок падіння уламків на даху багатоповерхової будівлі у Дніпровському районі міста спалахнула пожежа. Пізніше Попко уточнив, що площа загоряння на даху склала 80 квадратних метрів. Він також додав, що дані про жертв поки не надходили.

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Інформацію про спалах через падіння уламків у Дніпровському районі столиці підтвердив мер Києва Віталій Кличко. Міський голова зазначив, що спалах відбувся на даху 9-поверхового будинку в одному з житлових комплексів району.

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Крім того, у КМВА повідомили, що падіння уламків було помічено на кількох вулицях у Дарницькому та Солом'янському районах Києва.

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Нагадаємо, що 19 травня ЗС РФ атакували Київ дронами Shahed. Усі повітряні цілі були збиті силами ППО. Глава КМВА зазначив, що росіяни здійснили обстріл у кілька хвиль із короткими інтервалами між атаками.

У пресслужбі Повітряних сил ЗС України зазначили, що в ніч на 19 травня росіяни атакували Україну з північного та південно-східного напрямку за допомогою ударних дронів-камікадзе "Shahed-136/131", а також крилатих ракет "Калібр" з кораблів. які розташовані у Чорному морі.

Ми також писали про те, що 19 травня російські окупанти обстріляли Львів та Кривий Ріг. Їхньою метою стали об'єкти промислової та критичної інфраструктур. У Кривому Розі після прильоту було поранено двох людей, а у Львові, на щастя, обійшлося без серйозних наслідків.