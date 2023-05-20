ЗС РФ атакували Київ дронами: на даху дев'ятиповерхового будинку спалахнула пожежа

За даними глави КМВА Сергія Попка, площа загоряння на території житлового будинку склала 80 квадратних метрів. Пожежа спалахнула через падіння уламків.

У ніч проти 20 травня Збройні сили Російської Федерації атакували Київську область безпілотними літальними апаратами. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

"Загроза атаки дронів! Працюють сили ППО", — повідомили в ОВА.

Про роботу протиповітряної оборони в українській столиці повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, внаслідок падіння уламків на даху багатоповерхової будівлі у Дніпровському районі міста спалахнула пожежа. Пізніше Попко уточнив, що площа загоряння на даху склала 80 квадратних метрів. Він також додав, що дані про жертв поки не надходили.

Інформацію про спалах через падіння уламків у Дніпровському районі столиці підтвердив мер Києва Віталій Кличко. Міський голова зазначив, що спалах відбувся на даху 9-поверхового будинку в одному з житлових комплексів району.

Крім того, у КМВА повідомили, що падіння уламків було помічено на кількох вулицях у Дарницькому та Солом'янському районах Києва.

Нагадаємо, що 19 травня ЗС РФ атакували Київ дронами Shahed. Усі повітряні цілі були збиті силами ППО. Глава КМВА зазначив, що росіяни здійснили обстріл у кілька хвиль із короткими інтервалами між атаками.

У пресслужбі Повітряних сил ЗС України зазначили, що в ніч на 19 травня росіяни атакували Україну з північного та південно-східного напрямку за допомогою ударних дронів-камікадзе "Shahed-136/131", а також крилатих ракет "Калібр" з кораблів. які розташовані у Чорному морі.

Ми також писали про те, що 19 травня російські окупанти обстріляли Львів та Кривий Ріг. Їхньою метою стали об'єкти промислової та критичної інфраструктур. У Кривому Розі після прильоту було поранено двох людей, а у Львові, на щастя, обійшлося без серйозних наслідків.