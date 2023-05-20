ЗСУ знадобиться півроку на підготовку пілотів F-16: експерт розкрив проблеми

Західні винищувачі не зіграють ролі в контрнаступі, оскільки Україні знадобиться дуже багато часу на їхнє освоєння, вважає Йоганнес Арльт.

Українським пілотам знадобиться шість місяців, щоб навчитися управлінню винищувачами F-16. Про це видання DW розповів німецький військовий експерт, депутат бундестагу Йоганнес Арльт.

На його думку, за півроку льотчики ЗСУ зможуть пройти перепідготовку та пересісти на F-16. Цього вистачить, щоб "підняти літак у повітря", проте повне освоєння системи займе набагато більше часу. Найскладнішим стане не управління, а обслуговування та ремонт західних винищувачів в Україні.

"Я бачу велику проблему в навчанні технічного персоналу, якому часто потрібна багаторічна підготовка і насамперед, їм бракуватиме досвіду, щоб по-справжньому лагодити ці літаки", — пояснив Йоганнес Арльт.

Експерт сумнівається, що F-16 допоможуть українським військам у найближчому контрнаступі, оскільки освоєння літаків займе дуже багато часу. Йдеться не лише про підготовку пілотів, а ще й навчання новими технологіями, встановлення спеціального обладнання, створення логістичного ланцюжка для постачання запчастин. Авіаційна техніка набагато складніша і небезпечніша за наземну, оскільки у разі помилки льотчики ризикують впасти та розбитися разом з машиною.

"На одну льотну годину припадає понад сто годин обслуговування… Тому я маю дуже великі сумніви, що ми побачимо ефект", — додав він.

Йоганнес Арльт порекомендував і надалі постачати Україні винищувачі МіГ-29, які вже експлуатуються Повітряними силами країни. У ЗСУ вже є необхідні запчастини, техніка та виробничі потужності для обслуговування, а також пілоти, здатні керувати такими літаками.

"F-16 на один крок сучасніший, у нього більша дальність, більша витривалість на полі бою, і тому це, звичайно, підвищення рівня. Проте це стане серйозним викликом, насамперед навіть не для пілотів, а для матеріально-технічного забезпечення", — підкреслив фахівець.

20 травня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Джо Байден більше не заперечує проти постачання F-16 Україні. На його думку, винищувачі допоможуть українцям захищатися від російської агресії у довгостроковій перспективі.

Раніше з'явилася інформація, що США не дозволяють українцям тренуватися на F-16, хоча низка країн-союзників заявила про намір передати їх Україні. Чиновники кажуть, начебто головною проблемою для американців стала висока вартість моделі.

Згодом ЗМІ повідомили, що українські льотчики можуть освоїти управління винищувачами F-16 за чотири місяці. Два пілоти МіГ-29 успішно пройшли тестування на авіасимуляторі на авіабазі ВПС США.